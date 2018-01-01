Минфин положил конец укреплению рубля

Российский рубль прекратил свое победное шествие и начал слабеть. Покупки валюты со стороны Минфина в ближайший месяц увеличатся более чем в два раза, и это, похоже, не слишком нравится спекулянтам.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Доллар и евро на Московской бирже сегодня прибавляют примерно по 50 коп. Одной из причин падения курса национальной валюты стало сообщение о размере покупок валюты Минфином в январе.На интервенции в рамках бюджетного правила в январе будет направляться 18,2 млрд руб. ежедневно. Это почти в два раза больше, чем в декабре.Кроме того, как отмечают аналитики, в реальности покупки валюты будут еще больше, поскольку дополнительно почти 3 млрд руб. будут направляться на рынок в рамках компенсации паузы, которая была сделана в коне позапрошлого года. Тогда, напомним, из-за волатильности на рынках Минфин и ЦБ решили временно прекратить покупки валюты.И хотя правительство действует строго в рамках бюджетного правила, очевидно, что текущая ситуация на валютном рынке, а именно чрезмерное укрепление рубля, не слишком нравится властям, так как сокращает потенциальные доходы бюджета.Дополнительным фактором, который давит на рубль сегодня, является падение цен на нефть. Оно продолжается, и баррель смеси Brent стоит уже $64,5.Российская валюта не может вечно игнорировать изменение ситуации на рынке энергоносителей, поэтому рано или поздно рубль должен был начать снижение.Возможно, игра в крепкий рубль подходит к концу. Не исключено, что и на внешних рынках в ближайшее время настроения ухудшатся. Тогда рубль имеет все шансы ускорить падение.