Объем Фонда национального благосостояния России удвоился

Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за 2019 г. вырос в 1,9 раза в рублевом выражении с 4 трлн до 7,8 трлн руб. (6,9% ВВП), в долларах - в 2,2 раза с $58,1 млрд до $125,6 млрд, сообщил в понедельник Минфин РФ.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 г. составил 52 717,8 млн руб., что эквивалентно $816,8 млн.Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств Фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.По состоянию на 1 января 2020 г. объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 137 765,4 млн руб., или $99 147,0 млн (5,4% ВВП, прогнозируемого на 2020 г. в соответствии с бюджетом на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.).В декабре 2019 г. в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2018 г. по 15 декабря 2019 г. в сумме 42 460,8 млн руб.По состоянию на 1 января 2020 г. объем ФНБ составил 7 773 062,6 млн руб., или 6,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 г. согласно закону "О федеральном бюджете на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.", что эквивалентно $125 563,0 млн, в том числе:1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:- $45 367,5 млн,- 39 057,7 млн евро,- 7 652,5 млн фунтов стерлингов;2) на депозитах в ВЭБ.РФ – 570 918,9 млн руб.;3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – $3 млрд;4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ – 206 596,2 млн руб. и $4 113,3 млн;5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278 992,0 млн руб;6) на субординированных депозитах в Банк "ВТБ" (ПАО) и Банк "ГПБ" (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ, – 138 433,9 млн руб.Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 по 31 декабря 2019 г. составила $40,8 млн, что эквивалентно 2 528,6 млн руб.Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 декабря 2019 г. составила (-)380 407,3 млн руб., в том числе:- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – (-)326 595,6 млн руб.;- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-)22 694,7 млн руб;- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)31 117,0 млн руб.В декабре 2019 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда:а) на депозитах в ВЭБ.РФ – в сумме 3 536,5 млн руб., что эквивалентно $56,2 млн;б) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ, – в сумме 1 972,6 млн руб., что эквивалентно $31,0 млн.