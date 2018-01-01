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      Промпроизводство в Великобритании в ноябре сократилось на 1,2%

      18:10Распечатать

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Объем промпроизводства в Великобритании в ноябре сократился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении - на 1,6%, сообщило Национальное статистическое управление (ONS).

      Опрошенные агентством Reuters аналитики прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом - на 1,4%.

      Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в ноябре в месячном выражении снизился на 1,7%, а в годовом - на 2%. Эксперты ожидали снижения показателя в месячном выражении на 0,3%, в годовом - на 1,7%.

      Как писали "Вести.Экономика", экономика Великобритании неожиданно сократилась в ноябре, в преддверии парламентских выборов в стране.

      ВВП Великобритании в ноябре сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали нулевой рост.

      Ноябрьский результат означает, что экономика должна продемонстрировать рост на 0,1-0,2% в декабре, чтобы избежать сокращения по итогам IV квартала.

      В годовом выражении ВВП в ноябре вырос всего на 0,6%, минимальными темпами с июня 2012 г. Согласно пересмотренным данным в октябре рост ВВП в годовом выражении составил 1%, а не 0,7%, как сообщалось ранее.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: прогноз, ВВП, промпроизводство, Великобритания, ONS

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