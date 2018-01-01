Китайская CNOOC планирует нарастить добычу углеводородов в 2020 году

Государственная нефтегазовая компания Китая China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) прогнозирует рост добычи углеводородов в 2020 г. до 520-530 млн баррелей нефтяного эквивалента, а количества скважин - до 227, говорится в релизе CNOOC.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Добыча в 2019 г. ожидается на уровне в 503 млн баррелей нефтяного эквивалента. В 2021 и 2022 гг. компания ожидает добычу сырья в размере в 555 млн и 590 млн баррелей нефтяного эквивалента соответственно.CNOOC полагает, что капзатраты в 2020 г. составят 85-95 млрд юаней ($12,3 - $13,7 млрд), большую часть из которых (58%) составят затраты на развитие компании.Остальные средства будут направлены на добычу и разведку (40%), другие расходы составят 2%.CNOOC - третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Компания основана в 1982 г., штаб-квартира - в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая.