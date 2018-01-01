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      Индия договаривается с Россией и Монголией о поставках угля

      18:50Распечатать

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Власти Индии ведут переговоры с Монголией и Россией о поставках коксующегося угля, чтобы снизить зависимость от других стран, пишет газета Economic Times со ссылкой на министра нефти, природного газа и стали Республики Индия Дхармендры Прадхана.

      По его словам, Индия импортирует уголь из Австралии, но качественный коксующийся уголь доступен и в Монголии, и страны ведут по этому вопросу переговоры.

      "Мы также начали переговоры от имени правительства Индии с властями России и подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству о деятельности предприятий в сфере коксующегося угля", - отметил министр.

      По словам Прадхана, переговоры проводятся при участии индийских госкомпаний сектора, в том числе Coal India and SAIL.

      Рубрики: Энергетика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: импорт, Индия, уголь, Монголия

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