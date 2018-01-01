Индия договаривается с Россией и Монголией о поставках угля

Власти Индии ведут переговоры с Монголией и Россией о поставках коксующегося угля, чтобы снизить зависимость от других стран, пишет газета Economic Times со ссылкой на министра нефти, природного газа и стали Республики Индия Дхармендры Прадхана.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".По его словам, Индия импортирует уголь из Австралии, но качественный коксующийся уголь доступен и в Монголии, и страны ведут по этому вопросу переговоры."Мы также начали переговоры от имени правительства Индии с властями России и подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству о деятельности предприятий в сфере коксующегося угля", - отметил министр.По словам Прадхана, переговоры проводятся при участии индийских госкомпаний сектора, в том числе Coal India and SAIL.