США добавили в санкционный список еще 7 граждан Венесуэлы

США внесли в список санкций семь граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте американского Минфина.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".В список вошли парламентарии Венесуэлы, в частности Луис Парра, который был избран на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуайдо.Выборы спикера национальной ассамблеи прошли из-за истечения срока полномочий Гуайдо. Его избрали спикером 5 января 2019 г. сроком на 1 год.В Венесуэле в начале 2019 г. начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо в качестве президента.В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве президентский статус Гуайдо назвали несуществующим.