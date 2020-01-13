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      Мексика засекретила данные по хеджированию рисков от снижения нефтяных цен

      19:23Распечатать

      Фото: AP

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Власти страны решили больше не публиковать сведения о сделках с инвестбанками из-за опасений привлечь спекулянтов и понести дополнительные расходы.

      Информация о сделках правительства Мексики с нефтяными деривативами ранее ежегодно публиковалась, однако с 2019 г. администрация Лопеса Обрадора сделала ее предметом государственной тайны сроком на 5 лет.

      Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ Министерства финансов Мексики, направленный федеральной счетной палате Мексики.

      ЦБ Мексики традиционно является одним из наиболее активных центробанков среди нефтедобывающих стран, заключавших контракты по хеджированию рисков от падения нефтяных цен. Ранее власти публиковали информацию о пут-опционах (опционах на продажу – прим.ред.) с инвестбанками и нефтяными компаниями, а также данные о стоимости сделки. В 2019 г. была названа только общая приблизительная стоимость заключенных контрактов – $1 млрд.

      В начале 2020 г. в Минфине страны объявили о том, что в рамках программы хеджирования были застрахованы финансовые риски для бюджета страны от падения цен ниже $49 за баррель, не раскрыв при этом каких-либо подробностей заключенных сделок.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: нефть, хеджирование

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