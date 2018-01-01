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      США объявили о санкциях против беглого молдавского олигарха Плахотнюка

      20:25Распечатать

      Посол США в Молдавии Дерек Дж. Хоган вместе с Владимиром Плахотнюком. Фото: Ziarul de Garda

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Американские власти запретили бывшему главе Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку и его семье въезд в США и и сообщили о внесении молдавского бизнесмена в санкционный список.

      По утверждению госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованному на его странице в соцсетях, "коррупционные действия Владимира Плахотнюка "подорвали правовые нормы и серьезно скомпрометировали независимость демократических институтов Молдавии".

      В пресс-службе внешнеполитического ведомства США также заявили о том, что Плахотнюк был внесен в санкционный список "из-за его участия в серьезной коррупции". Также отмечается, что в отношении него, его жены и ребенка "введен запрет на въезд в США".

      Плахотнюк в спешном порядке улетел из Молдавии в середине июня 2019 г., после того как правительство, сформированное Демократической партией, ушло в отставку. МВД России выдвинуло обвинения в адрес Плахотнюка в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков.

      В августе 2019 г. Владимир Плахотнюк был заочно арестован в РФ по данным обвинениям. В настоящее время он находится в международном розыске.

      Рубрики: Европа

      Метки: США, коррупция, санкции, Майкл Помпео, Владимир Плахотнюк

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