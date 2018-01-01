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      Угрозы тотального разворота на возобновляемые энергоресурсы

      20:23Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". "Все указывает на то, что в 2030 г. страны мира будут добывать более чем в два раза больше угля, нефти и газа, чем смогут сжигать", - говорится в недавно опубликованном докладе Программы ООН по окружающей среде.

      Прогнозы по пиковой добычи нефти оказались далекими от реальности. Более того, потребление продолжит расти согласно последним расчетам Международного энергетического агентства (МЭА). Вызывают тревогу и экологические показатели: по данным Управления по энергетической информации, выбросы CO2 в Америке увеличились в 2018 г. на 2,7% (впервые с 2014 г.). Рост произошел из-за "более высоких выбросов в производстве, работающем на природном газе, при этом выбросы от использования угля упали на 4%".

      Между тем, увеличение использования возобновляемых источников энергии в США - от солнечных до ветряных электростанций - способствует росту выбросов в атмосферу, поскольку солнечные батареи и ветряные турбины являются непостоянным и непредсказуемым источником энергии, из-за чего потребители нуждаются в постоянной подпитке электроэнергией с работающих на ископаемом топливе (угле и природном газе) электростанций, пишет в The National Interest американский эксперт в области энергетики Тодд Роял.

      Добыча ископаемого топлива будет превышать установленный Парижским соглашением по климату уровень. Рост экономического благосостояния в Китае, Индии, Африке и Соединенных Штатах будет стимулировать увеличение производства ископаемого топлива и тем самым мешать достижению основных целей Парижского соглашения по климату.

      Этот анализ основан на энергетической политике восьми крупнейших производителей ископаемого топлива в мире: Австралии, Канады, России, Соединенных Штатов, Китая, Индии, Индонезии и Норвегии. На эти восемь стран приходится 60% мирового производства ископаемого топлива.

      Глава МЭА Фатих Бироль недавно заявил, что "США ответственны за большую часть роста мировых поставок нефти". Начавшийся во времена администрации Обамы бум в разведке и добыче сланца в Америке продолжит влиять на мировой рынок и мировую геополитику.

      Однако региональные политики, как правило, создают больше проблем, чем решений, переключаясь на возобновляемые источники энергии и ограничивая использование ископаемого топлива. "Новый зеленый курс" США и Европы (предложение генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на международной конференции ООН по климату в Польше 11 декабря 2008 г.) основан на ошибочных научных данных и не отвечает требованиям экономики и общества.

      Использование возобновляемых источников энергии, как это не покажется странным, наносит вред окружающей среде от "отправленных на свалку миллионов ядовитых лопастей ветряных турбин", а также приводит к серьезным перебоям в электросетях Австралии, Великобритании и Нью-Йорка, утверждает известный эколог Майкл Шелленбергер.

      Ведущие кандидаты в президенты США от Демократической партии открыто заявляют о намерении отказаться от ископаемого топлива и замене его на возобновляемые источниками энергии, несмотря на тяжелые последствия для экономики.

      Делая ставку на солнечную и ветряную энергетику, американские левые отказываются признать, что электричество не является автономным источником энергии. Кроме того, возобновляемые источники энергии трудно назвать надежными из-за своей прерывистости и зависимости от погоды. Природный газ и атомная энергетика - два проверенных способа сократить выбросы в воздух и стабильно получать электроэнергию.

      От Беркли (штат Калифорния) до Бруклина (штат Массачусетс) местные законодатели ввели различные запреты на природный газ, что стало серьезным экономическим вызовом для каждого региона. Так, например, потребности Массачусетса в электроэнергии на 50% удовлетворяются за счет природного газа, и в настоящее время штат сталкивается с дефицитом "голубого топлива" из-за запрета строительства новых трубопроводов. Как итог, Массачусетсу приходится импортировать 12% природного газа из России.

      Прошлой осенью пятьсот ученых в области наук об атмосфере, известных как "Друзья науки" (Friends of Science), направили письмо генеральному секретарю ООН, в котором заявили об отсутствии "какой-либо климатической чрезвычайной ситуации" и призвали разработать "направленную на благо людей новую климатическую политику".

      "Зеленые", яростно борющиеся против доступного электричества, экономического роста и производимых из углеводородов шести тысяч продуктов, не дают четкого ответа на один главный вопрос: каким образом мир станет лучше и безопаснее после полной замены ископаемого топлива на солнечные электростанции, ветряные турбины и электромобили?

      Рубрики: Будущее

      Метки: возобновляемая энергия

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