Угрозы тотального разворота на возобновляемые энергоресурсы

"Все указывает на то, что в 2030 г. страны мира будут добывать более чем в два раза больше угля, нефти и газа, чем смогут сжигать", - говорится в недавно опубликованном докладе Программы ООН по окружающей среде.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Прогнозы по пиковой добычи нефти оказались далекими от реальности. Более того, потребление продолжит расти согласно последним расчетам Международного энергетического агентства (МЭА). Вызывают тревогу и экологические показатели: по данным Управления по энергетической информации, выбросы CO2 в Америке увеличились в 2018 г. на 2,7% (впервые с 2014 г.). Рост произошел из-за "более высоких выбросов в производстве, работающем на природном газе, при этом выбросы от использования угля упали на 4%".Между тем, увеличение использования возобновляемых источников энергии в США - от солнечных до ветряных электростанций - способствует росту выбросов в атмосферу, поскольку солнечные батареи и ветряные турбины являются непостоянным и непредсказуемым источником энергии, из-за чего потребители нуждаются в постоянной подпитке электроэнергией с работающих на ископаемом топливе (угле и природном газе) электростанций, пишет в The National Interest американский эксперт в области энергетики Тодд Роял.Добыча ископаемого топлива будет превышать установленный Парижским соглашением по климату уровень. Рост экономического благосостояния в Китае, Индии, Африке и Соединенных Штатах будет стимулировать увеличение производства ископаемого топлива и тем самым мешать достижению основных целей Парижского соглашения по климату.Этот анализ основан на энергетической политике восьми крупнейших производителей ископаемого топлива в мире: Австралии, Канады, России, Соединенных Штатов, Китая, Индии, Индонезии и Норвегии. На эти восемь стран приходится 60% мирового производства ископаемого топлива.Глава МЭА Фатих Бироль недавно заявил, что "США ответственны за большую часть роста мировых поставок нефти". Начавшийся во времена администрации Обамы бум в разведке и добыче сланца в Америке продолжит влиять на мировой рынок и мировую геополитику.Однако региональные политики, как правило, создают больше проблем, чем решений, переключаясь на возобновляемые источники энергии и ограничивая использование ископаемого топлива. "Новый зеленый курс" США и Европы (предложение генерального секретаря ООН Пан Ги Муна на международной конференции ООН по климату в Польше 11 декабря 2008 г.) основан на ошибочных научных данных и не отвечает требованиям экономики и общества.Использование возобновляемых источников энергии, как это не покажется странным, наносит вред окружающей среде от "отправленных на свалку миллионов ядовитых лопастей ветряных турбин", а также приводит к серьезным перебоям в электросетях Австралии, Великобритании и Нью-Йорка, утверждает известный эколог Майкл Шелленбергер.Ведущие кандидаты в президенты США от Демократической партии открыто заявляют о намерении отказаться от ископаемого топлива и замене его на возобновляемые источниками энергии, несмотря на тяжелые последствия для экономики.Делая ставку на солнечную и ветряную энергетику, американские левые отказываются признать, что электричество не является автономным источником энергии. Кроме того, возобновляемые источники энергии трудно назвать надежными из-за своей прерывистости и зависимости от погоды. Природный газ и атомная энергетика - два проверенных способа сократить выбросы в воздух и стабильно получать электроэнергию.От Беркли (штат Калифорния) до Бруклина (штат Массачусетс) местные законодатели ввели различные запреты на природный газ, что стало серьезным экономическим вызовом для каждого региона. Так, например, потребности Массачусетса в электроэнергии на 50% удовлетворяются за счет природного газа, и в настоящее время штат сталкивается с дефицитом "голубого топлива" из-за запрета строительства новых трубопроводов. Как итог, Массачусетсу приходится импортировать 12% природного газа из России.Прошлой осенью пятьсот ученых в области наук об атмосфере, известных как "Друзья науки" (Friends of Science), направили письмо генеральному секретарю ООН, в котором заявили об отсутствии "какой-либо климатической чрезвычайной ситуации" и призвали разработать "направленную на благо людей новую климатическую политику"."Зеленые", яростно борющиеся против доступного электричества, экономического роста и производимых из углеводородов шести тысяч продуктов, не дают четкого ответа на один главный вопрос: каким образом мир станет лучше и безопаснее после полной замены ископаемого топлива на солнечные электростанции, ветряные турбины и электромобили?