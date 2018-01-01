Китайские 5G-смартфоны подешевеют, что станет драйвером роста мобильного рынка

Китайская академия информационных и коммуникационных технологий выпустила «Аналитический отчет о внутреннем рынке мобильных телефонов в декабре 2019 года».

Москва, 13 января - "Вести.Экономика"В последнем месяце 2019 года в Китае было выпущено 35 моделей. При этом в Китае только в декабре было продано 5,4 млн 5G-смартфонов. За весь 2019 год общий объем поставок смартфонов в Китае составил 389 миллионов единиц. Что касается 5G-моделей, то продажи составили более 13,7 млн единиц.В настоящее время в Китае с поддержкой 5G доступны следующие смартфоны: ZTE Axon 10 Pro 5G, Huawei Mate 20X 5G, Huawei Mate 30 series, Huawei Mate X, Honor V30, China Mobile Pioneer X1, VIVO iQOO Pro 5G, VIVO NEX 3 5G , Samsung Note 10+ 5G, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Huawei Nova 6, OPPO Reno3 Pro и прочие.Различные аналитические агентства считают, что в 2020 году Huawei будет лидировать на мировом рынке 5G. По прогнозу IDC, китайские поставки смартфонов вернутся к росту в 2020 году. В этом году в Китае более 20% смартфонов с поддержкой 5G будут стоить не более $290. К 2021 году 20% смартфонов будут иметь подключение к 5G.Суммарно в этом году в Китае будет продано около 150 млн 5G-смартфонов, а стартовая цена опустится до $145 уже в четвертом квартале 2020.Прогнозируемый рост рынка смартфонов в Китае в 2020 г. после трех лет непрерывного спада будет обусловлен моделями, поддерживающими сети пятого поколения (5G). Смартфоны с поддержкой 5G станут более доступными в следующем году, некоторые из них будут стоить менее половины стоимости нового iPhone11, выпущенного в этом году, что поможет китайскому рынку смартфонов восстановиться после трех лет снижения темпов роста, по данным исследовательской фирмы IDC China."Нет сомнений, что телефоны с 5G окажут положительное влияние на всю индустрию смартфонов, что приведет к радикальным изменениям в соответствии с новой эрой", - сказал Ван Си, исследователь IDC China, специализирующийся на китайском рынке смартфонов.Аналитики полагают, что по итогам 2019 г. количество 5G-подключений по всему миру составит приблизительно 10,0 млн, а вот в 2023 г. оно уже перевалит за 1 млрд. Таким образом, совокупные ежегодные темпы роста будут равны 217,2% в период с 2019 по 2023 гг. Через четыре года, по мнению экспертов, 5G-соединения будут составлять 8,9% от всех мобильных подключений.Специалисты называют три основных фактора, которые будут способствовать распространению 5G.Во-первых, это растущие объемы потребляемых и генерируемых данных. Перевод на 5G наиболее крупных потребителей позволит операторам эффективнее распределять нагрузку на свои сети, что поможет улучшить качество и устойчивость связи.Кроме того, с развитием интернета вещей к мобильным сетям будут подключаться все больше устройств, а одно из преимуществ 5G - несравнимо большее число одновременных соединений.Наконец, благодаря высокой скорости и минимальной задержке сигнала в 5G-сетях появится множество новых сценариев использования технологии для потребителей и бизнеса.Вместе с тем специалисты предупреждают, что предстоит долгий путь, прежде чем потенциал 5G раскроется в полной мере. По оценкам IDC, наиболее футуристичные сценарии использования технологии начнут реализовываться примерно через 3-5 лет. В более близкой перспективе пользователи сосредоточатся на расширенных возможностях 5G для трансляции потокового видео, мобильных игр и приложений дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).Страны по всему миру втянуты в гонку за развертывание беспроводных сетей 5G, которые обеспечивают более высокую скорость передачи данных, снижение задержек, экономию энергии и подключение больших устройств. Мобильные технологии рассматриваются как ключ к доминированию в таких областях, как автоматизация производства, робототехника и автономное вождение.Ожидается, что к 2025 г. Китай станет лидером в развертывании коммерческих услуг 5G с приблизительно 600 млн абонентов 5G, по данным торговой организации GSMA, по мере того как Пекин будет продвигаться вперед в реализации планов по внедрению беспроводных технологий нового поколения. Китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies считается безусловным лидером рынка, когда речь заходит о создании сетевой инфраструктуры для 5G, хотя столкнулся с трудностями после включения в американский черный список.