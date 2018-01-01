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      Администрация Трампа откажется от обвинения Китая в валютных манипуляциях

      13.01 22:20Распечатать

      Фото: Tom Brenner/EPA-EFE

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Американские власти перестанут считать Китай "валютным манипулятором" перед подписанием предварительного торгового соглашения.

      Об этом со ссылкой на неназванные источники в понедельник, 13 января, сообщили ряд СМИ. Минфин США объявил КНР "валютным манипулятором" в начале августа 2019 г., утверждая, что власти Китая якобы намеренно ослабляют юань за счет "продолжительных валютных интервенций".

      Многие эксперты называли данное решение символическим, так как оно не повлекло каких-либо новых негативных последствий кроме обострения риторики в рамках торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

      В этом плане решение администрации Трамп снять выдвинутые ранее обвинения против КНР во многом повторяют тактику США по применению санкций в отношении различных стран с последующим выдвижением условий для их снятия.

      В данном случае подобным условием является заключение предварительной торговой сделки между двумя странами. Подписание документа в рамках "первой фазы" торгового соглашения запланировано на среду, 15 января.

      Рубрики: Валютный рынок, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, торговое соглашение, обвинение, валютные манипуляции

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