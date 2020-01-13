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      Трамп продает войска?

      13.01 21:52Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Джастин Амаш, единственный законодатель-республиканец, призывавший к импичменту в отношении президента Дональда Трампа, разразился новыми обвинениями в отношении президента США.

      Амаш заявил, что Трамп продает американские войска в качестве наемников по всему миру.



      Причиной такой реакции Амаша стало заявление Трампа о том, что Саудовская Аравия щедро платит США за размещенные войска.

      "Саудовская Аравия платит нам за наши войска. У нас очень хорошие отношения с Саудовской Аравией. Я сказал, слушай, вы очень богатая страна. Вы хотите больше войск? Я собираюсь отправить их вам, но вы должны заплатить нам. Они платят нам. Они уже вложили 1 миллиард долларов в банк", - заявил Трамп во время интервью с Лорой Ингрэм на FoxTV.

      Точно неясно, что имел ввиду Трамп, в каком качестве или с какой целью Саудовская Аравия могла "внести 1 миллиард долларов в банк" согласно требованию Трампа. И возникает вопрос о том, в каком банке и под каким назначением произошел этот платеж.

      В том же интервью Трамп продолжил описывать аналогичный сценарий quid pro quo в игре с американскими войсками, дислоцированными в Южной Корее.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: Саудовская Аравия, Трамп

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