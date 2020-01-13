Трамп продает войска?

Джастин Амаш, единственный законодатель-республиканец, призывавший к импичменту в отношении президента Дональда Трампа, разразился новыми обвинениями в отношении президента США.

He sells troops.



“We have a very good relationship with Saudi Arabia—I said, listen, you’re a very rich country. You want more troops? I’m going to send them to you, but you’ve got to pay us. They’re paying us. They’ve already deposited $1B in the bank.” pic.twitter.com/rc1f7heyCP — Justin Amash (@justinamash) 11 января 2020 г.

It’s crude to pay the US directly to fight your wars for you, the socially accepted process is to fund thinktanks to convince them to https://t.co/B9f9RJaI3y — Aris Roussinos (@arisroussinos) 11 января 2020 г.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Амаш заявил, что Трамп продает американские войска в качестве наемников по всему миру.Причиной такой реакции Амаша стало заявление Трампа о том, что Саудовская Аравия щедро платит США за размещенные войска."Саудовская Аравия платит нам за наши войска. У нас очень хорошие отношения с Саудовской Аравией. Я сказал, слушай, вы очень богатая страна. Вы хотите больше войск? Я собираюсь отправить их вам, но вы должны заплатить нам. Они платят нам. Они уже вложили 1 миллиард долларов в банк", - заявил Трамп во время интервью с Лорой Ингрэм на FoxTV.Точно неясно, что имел ввиду Трамп, в каком качестве или с какой целью Саудовская Аравия могла "внести 1 миллиард долларов в банк" согласно требованию Трампа. И возникает вопрос о том, в каком банке и под каким назначением произошел этот платеж.В том же интервью Трамп продолжил описывать аналогичный сценарий quid pro quo в игре с американскими войсками, дислоцированными в Южной Корее.