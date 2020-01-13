Трамп продает войска?

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13.01 11:36
He sells troops.— Justin Amash (@justinamash) 11 января 2020 г.
“We have a very good relationship with Saudi Arabia—I said, listen, you’re a very rich country. You want more troops? I’m going to send them to you, but you’ve got to pay us. They’re paying us. They’ve already deposited $1B in the bank.” pic.twitter.com/rc1f7heyCP
Точно неясно, что имел ввиду Трамп, в каком качестве или с какой целью Саудовская Аравия могла "внести 1 миллиард долларов в банк" согласно требованию Трампа. И возникает вопрос о том, в каком банке и под каким назначением произошел этот платеж.
It’s crude to pay the US directly to fight your wars for you, the socially accepted process is to fund thinktanks to convince them to https://t.co/B9f9RJaI3y— Aris Roussinos (@arisroussinos) 11 января 2020 г.
Рубрики: Ближний Восток, США и Канада
Метки: Саудовская Аравия, Трамп
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