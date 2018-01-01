Ученые вычислили самый "несчастный" возраст

"Кривая счастья" движется по одной траектории везде, вне зависимости от уровня дохода и среднего срока жизни в стране.

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Москва, 14 января - "Вести.Экономика"Новое экономическое исследование профессора Дартмутского колледжа американского и английского экономиста Дэвида Бланчфлауэра, охватывает данные из 132 стран. Автор работы пытался отследить взаимосвязь между благосостоянием и возрастом.В результате выяснилось, что независимо от среднего уровня дохода и срока жизни в стране, траектория “кривой счастья” практически во всех странах почти одинакова. Бланчфлауэр изобразил счастье участников исследования в виде U-образной кривой, в которой самая низкая точка соответствует самому несчастному возрасту.В результате выяснилось, что в 37 развитых странах, в числе которых государства Евросоюза, США, Канада, Австралия, Швейцария, Норвегия и Япония, пик “несчастного возраста” в среднем приходится на 47,2 года.В работе рассматривались также 95 развивающихся стран, в числе которых Россия, Китай, Бразилия, Израиль и Южная Корея. В них “несчастный возраст” наступает чуть позже - в 48,2 года.Исследование особенно актуально в свете того, что в обществе растет понимание важности охраны психического здоровья, особенно после финансового кризиса и в условиях роста глобализации.“Великая рецессия снизила устойчивость сообществ, оставшихся после глобализации, что особенно затрудняет положение жителей уязвимых стран, переживающих кризис среднего возраста с ограниченными ресурсами. Им труднее выдержать этот шок”, - резюмировал Бланчфлауэр.