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      Карлос Гон потребовал от Renault пенсионные

      03:09Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика" Экс-глава автомобильного альянса хочет, чтобы французский производитель выплачивал ему €770 тыс. ежегодно.

      Фото: NABIL MOUNZER/ EPA-EFE

      Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi подал в суд на французского автопроизводителя с требованием выплачивать ему пенсию в €770 тысяч в год. Как сообщает газета Le Figaro, слушания по делу потенциального пенсионера запланированы на февраль.

      Для комфортной жизни Гону еще потребуется выходное пособие размером в €250 тыс.. “Я требую свои права на пенсию, а также все права, которые заслужил. Сначала я хотел решить вопрос мирно. Но всем известны условия, при которых покинул Renault: меня посадили в тюрьму”, - заявил бизнесмен в бегах.

      С ноября 2018-го года Карлос Гон находился в Японии под следствием из-за подозрения в финансовых махинаций, а в конце прошлого года стало известно о бегстве автоменеджера в Ливан. Как писали ранее “Вести. Экономика”, такие авантюры больно ударили по кошельку Гона. Как подсчитали эксперты Bloomberg, за время своих приключений бывший токийский узник потерял около $50 млн, так что пенсия от Renault придется ему как никогда кстати.

      Рубрики: Европа, Транспорт и туризм

      Метки: Япония, суд, Франция, Renault, пенсия, Карлос Гон, Ливан, Renault-Nissan-Mitsubishi, токийский узник, бизнесмен в бегах

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