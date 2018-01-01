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      Жадный Безос: бизнесмена ругают за слишком скромное пожертвование

      03:21Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика" Один из самых богатых людей в мире выделил лишь $690 тыс. в помощь Австралии.

      Фото: MICHAEL REYNOLDS/ EPA-EFE

      Ни одно доброе дело не останется незамеченным. Особенно, если окружающие сочтут его недостаточным. Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос в своем аккаунте в Instagram пообещал пожертвовать 1 миллион австралийских долларов (или около $690 тыс.) для поддержки жертв австралийских пожаров, в результате которых с сентября прошлого года погибли по меньшей мере 27 человек, сгорели более 2 тыс. домов, а также территория, по площади превышающая штат Индиана.

      “Наши сердца обращены ко всем австралийцам, в то время, когда они борются с этими разрушительными лесными пожарами”, - написал бизнесмен.

      Кроме того, Безос поделился ссылкой на пост в блоге Amazon, где подробно описан план кампании по оказанию помощи: в том числе и с помощью гуманитарной помощи.

      Сообщение Безоса получило порядка 92 тыс. лайков. Но одобрение быстро переросло в бурную дискуссию: а не пожадничал ли один из богатейших людей мира? Размер пожертвования соотнесли с рыночной капитализацией Amazon, которая, по данным Forbes, сейчас составляет порядка $936 млрд. И с состоянием самого горе-мецената, ведь чистую стоимость активов Безоса сейчас оценивают в $117,4 млрд.

      “Джефф Безос зарабатывает 149,34 тысячи долларов в минуту. Таким образом, он фактически пожертвовал 4,6 минуты денег. Если бы он пожертвовал свой дневной заработок, эта сумма составила бы 215 миллионов”, - написала в Twitter одна из подписчиц.

      “Подпишите еще два нуля в конце цифры, и этого все равно будет мало”, - написал другой пользователь.

      В соцсетях бурно обсуждают недостаточную щедрость Безоса, называя ее “дешевым пиар-ходом”. “Знаменитости, у которых гораздо меньше денег, и то пожертвовали гораздо больше”, - возмущается народ.

      И действительно, кумиры миллионов, группа Metallica завоевала сердца даже тех, кто ее музыку никогда не слышал: при том, что стоимость проекта Forbes оценил в $68,5 млн, группа пожертвовала австралийским погорельцам $750 тыс.

      Самый молодой миллиардер в списке Forbes, Кайли Дженнер, жертвует $1 млн (да, настоящих, американских, и целый миллион) на помощь Австралии. Правда молодое дарование все же подверглось хейтингу в соцсетях - не стоило ей тут же постить фотографии в туфлях Louis Vuitton из норки, когда на другом конце земли гибнут коалы, и не только. Как писали ранее “Вести. Экономика”, по информации зоозащитников огненная стихия не пощадила примерно миллиард беззащитных обитателей австралийских лесов.

      Элтон Джон и Крис Хеймсворт (родившийся в Мельбурне) пожертвовали по $1 млн на борьбу с пожарами в Австралии. Звезда “Тора” также обратился к пожарным, спасателям и другим организациям, борющимся с катастрофой со словами поддержки в своем аккаунте в Instagram.

      В общем, высокий порыв одного из королей интернет-ретейла, по мнению интернет-аудитории, явно меркнет по сравнению с подобными широкими жестами менее обеспеченных, но более сознательных граждан. Возмущенную общественность не утешает даже тот факт, что личное пожертвование Безоса - лишь малая толика общей кампании, развернутой Amazon, которая направляет на полыхающий континент продукты питания, воду, защитную одежду для спасателей и даже стройматериалы.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Австралия, благотворительность, Metallica, пожары, Элтон Джон, пожертвования, Джеф Безос, Крис Хеймсворт, Кайли Дженнер

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