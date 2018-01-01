ФРС обеднела: перевод денег Минфину оказался минимальным за 10 лет

Федеральная резервная система США выплатила Минфину США в 2019 году минимальную сумму за последнее десятилетие. Это связано с резким ростом операционных расходов регулятора и снижением его доходов. .

businessinsider.com

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"Согласно предварительным оценкам ФРС выплатила в прошлом году правительству примерно $54,9 миллиарда по сравнению с $65,8 миллиарда в 2018 году. Чистая прибыль центробанка США за год составила $55,5 миллиардов, сократившись на $7,6 миллиарда.Решение начать масштабные операции на рынке репо привело к существенному росту расходов во второй половине года.После того как в сентябре рынок репо перестал нормально функционировать, а ставки взлетели, регулятор принял решение проводить регулярные аукционы и самостоятельно предоставлять ликвидность в банковскую систему.Помимо этого Федрезерв принял решение о запуске программы скупки векселей, которую отказался называть QE, хотя по всем признакам именно количественным смягчением она и является.Платежи центрального банка правительству достигли своего пика в 2015 году, когда регулятор получил значительный процентный доход от облигаций на своей балансе.Федрезерв в рамках программ количественного смягчения, напомним, покупал трежерис и другие бумаги на сотни миллиардов долларов. Кроме того, в 2015 году Конгресс призвал ФРС профинансировать транспортный биль почти на $20 миллиардов.В 2019 году процентные доходы Федеральнйо резервной системы снизились, в том числе за счет того, что в последние годы регулятор сокращал свой балансовый счет.Добавим, что операционные расходы 12 Федеральных резервных банков составили в 2019 году $4,5 миллиарда. Окончательные данные, как ожидается, будут опубликованы в марте.