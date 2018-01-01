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      Дефицит бюджета США впервые за 7 лет превысил $1 трлн

      03:28Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Показатель по итогам 2019 календарного года на 17,1% превысил итог года предыдущего.

      Согласно данным американского министерства финансов в 2019 календарном году дефицит бюджета США превысил $1 трлн. Показатель достиг такого уровня впервые с 2012 г.

      С января по декабрь 2019 г. дефицит составил $1,02 трлн, что на 17,1% больше, чем в 2018 г., когда рост по сравнению с предыдущим годом составил 28,2%. Замедлить столь стремительный темп в прошлом году позволил рост доходов от корпоративного налога.

      Что же касается года финансового, то за тот, что начался в октябре, дефицит уже составляет $356,6 млрд, что на 11,7% больше, чем год назад. Если такой темп сохранится, то и по итогам 2019-2020 финансового года дефицит бюджета, по всей видимости, превысит $1 трлн.

      Только в течение декабря поступления в американскую казну составили $806,5 млрд, а расходы - $1,16 трлн.

      Ранее Дональд Трамп обещал, что его политика стимулирования, в том числе массовое снижение корпоративного налога и агрессивное дерегулирование, поможет остановить поток "красных чернил", исходящих из Вашингтона. Однако пока происходит обратное. По мере роста дефицита растет и государственный долг Соединенных Штатов, который сейчас составляет $23,2 трлн.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, госдолг, Минфин США, дефицит бюджета США

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