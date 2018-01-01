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      Аудиторы зафиксировали нарушения в бюджетной сфере более чем на 800 млрд рублей

      03:30Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Правда, треть из них исправляется по ходу проверок, уточнил Алексей Кудрин.

      В 2019 г. аудиторы Счетной палаты РФ зафиксировали в бюджетной сфере нарушений на 804 млрд руб., сообщил РИА "Новости" председатель главного органа финансового контроля страны Алексей Кудрин.

      При этом глава СП отметил, что в трети случаев речь идет о нарушениях бухгалтерского учета, которые исправляются непосредственно в ходе проверок. Еще треть - нарушения процедур закупок.

      Что же касается преступлений, за которые следует наказание согласно Уголовному кодексу, то речь, по словам Алексея Кудрина, идет лишь о 2-3 млрд руб. в год или даже меньше.

      Рубрики: Регионы России, Правительство, Парламент

      Метки: Россия, Алексей Кудрин, бюджетные средства, Счетная палата РФ, аудиторская проверка, финансовые нарушения, уголовные преступления

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