Китаю добавили очко: США отказались от обвинений за несколько часов до сделки

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов. Об этом говорится полугодовом докладе Минфина США по макроэкономике и валютной политике торговых партнеров страны.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"Решение принято всего за несколько часов до подписания первой фазы торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Теперь уже ни у кого не остается сомнений, что включение Минфином США той или иной страны в список манипуляторов является не более чем инструментом политического давления.Напомним, 5 августа на самом пике торговой войны Казначейство США впервые за 25 лет не просто обвинило Китай неконкурентной девальвации, но и официально внесло в этот список манипуляторов. И вот сейчас, когда китайский переговорщик прибыл в Штаты для подписания сделки, Вашингтон отменяет свое решение.Кстати, Минфин США выдвинул свои обвинения в отношении Китая вскоре после того, как курс юаня впервые с 2008 года опустился ниже отметки в 7 юаней за доллар. И хотя американцы обвиняли КНР в намеренной девальвации, эксперты сходятся во мнении, что в тот момент Китай скорее пытался сохранить свою валюту более крепкой, а слабла она на фоне бегства капитала.К слову, уже в сентябре МВФ заявил, что юань справедливо оценен, и нет никаких признаков манипулирования, отметив, что ослабление китайской валюты также может быть связано с замедлением роста.Добавим также, что Китай вообще не соответствует критериям, изложенным в законе США от 2015 года, который используется для официального признания страны манипулятором. Вместо этого Стивен Мнучин полагался на закон о торговле от 1988 года, в котором дано более размытое определение манипулирования валютой.Рынок воспринял это решение с оптимизмом. И хотя почти никто не сомневается в подписании сделки 15 января, любое сообщение на эту тему по-прежнему встречается ростом котировок фондовых индексов.Юань также отреагировал на исключения Китая из списка. Котировки пары USD/CNH продолжили снижаться. Сейчас за доллар дают 6,87 юаня. От минимумов начала сентября юань укрепился уже на 4,5%.Накануне американские фондовые индексы очередной раз обновили свои исторические максимумы. Позитив сохраняется и на российском рынке, где индекс Мосбиржи бьет рекорды уже шесть сессий подряд.