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      Белый дом сообщил о невероятном прогрессе в строительстве "стены Трампа"

      03:42Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". При этом в администрации президента США подчеркнули, что стена еще не достроена, а уровень нелегальной иммиграции уже снизился минимум на четверть.

      Фото: EPA-EFE

      Администрация президента США сообщила о построенной сотой миле пограничной стены с Мексикой. Пресс-служба Белого дома отмечает, что американцы потратили годы на то, чтобы убедить Вашингтон разобраться с ущербной иммиграционной системой, однако "политики-карьеристы игнорировали волю избирателей". Но все изменилось с приходом Трампа.

      “Миля за милей президент Трамп выполняет свое обещание”, - подчеркивают в Белом доме.

      Как сообщил министр внутренней безопасности США Чад Вольф: "Новая стена была построена в каждом пограничном штате от Калифорнии до Техаса. Это важная веха для всей нашей страны”. При этом чиновник подчеркнул, что стена действительно работает.

      По данным американских властей, в минувшем году был достигнут серьезный прогресс: если в мае было зафиксировано 144 тыс. задержаний нелегалов, пытающихся пересечь американскую границу, то затем на протяжении 7 месяцев показатели упорно снижались. Как писали ранее "Вести. Экономика", в ноябре было зафиксировано 33,5 тыс. задержаний.

      Впрочем, как отметил Вольф, это заслуга не только стены, но и других мер из комплекса, направленного на снижение уровня незаконной миграции, в том числе договоренностей с Мексикой, Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором по предоставлению временного убежища тем, кто направляется в США. Во временных лагерях люди дожидаются официального разрешения американских властей попасть в страну (правда, пока таких немного).

      Однако цифры, приведенные Белым домом, все-таки впечатляют. С момента начала строительства пограничной стены в Тусоне (штат Аризона) число нелегальных переходов через границу снизилось на 24%, в Сан-Диего (Калифорния) - на 27%, а в Юме (опять же Аризона) они снизились более чем на 78%.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Мексика, Гватемала, стена Трампа, Гондурас, нелегальная миграция

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