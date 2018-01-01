Прощай, "Семерка": Microsoft перестала поддерживать Windows 7

Эта операционная система была запущена технологическим гигантом 10 лет назад.

Фото: RITCHIE B. TONGO/EPA-EFE

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".С 14 января Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7, представленной пользователям 10 лет назад, 22 октября 2009 г."После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января. Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями, и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше, и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки", - говорится в сообщении компании.При этом в Microsoft отмечают, что компьютеры, на которых установлена "Семерка", продолжат работать. Однако техподдержки и обновлений больше не будет. В компании-разработчике порекомендовали создать резервные копии файлов и фотографий на облачных сервисах и переходить на десятую версию.По данным интернет-портала Computerworld.com, в декабре 2019 г. количество пользователей системы Windows 7 снизилось на 0,2% по сравнению с ноябрем, составив к концу года 26,6% от общего числа персональных компьютеров.