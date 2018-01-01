Рынок ждет от Банка России активных действий
07:20
Топ-10 городов мира с самой дорогой арендой жилья
06:48
Китаю добавили очко: США отказались от обвинений за несколько часов до сделки
05:54
Экспортные цены на российскую пшеницу достигли сезонного максимума
05:40
ФРС обеднела: перевод денег Минфину оказался минимальным за 10 лет
05:08
Дефицит бюджета США впервые за 7 лет превысил $1 трлн
03:28
Жадный Безос: бизнесмена ругают за слишком скромное пожертвование
03:21
Карлос Гон потребовал от Renault пенсионные
03:09
Ученые вычислили самый "несчастный" возраст
03:05
Администрация Трампа откажется от обвинения Китая в валютных манипуляциях
13.01 22:20
ЦБ мира перед глобальной дилеммой
13.01 22:15
13.01 21:52
США объявили о санкциях против беглого молдавского олигарха Плахотнюка
13.01 20:25
Угрозы тотального разворота на возобновляемые энергоресурсы
13.01 20:23
Мексика засекретила данные по хеджированию рисков от снижения нефтяных цен
13.01 19:23
США добавили в санкционный список еще 7 граждан Венесуэлы
13.01 19:02
Индия договаривается с Россией и Монголией о поставках угля
13.01 18:50
Китайская CNOOC планирует нарастить добычу углеводородов в 2020 году
13.01 18:36
Россия удвоила объем Фонда национального благосостояния
13.01 18:10
Промпроизводство в Великобритании в ноябре сократилось на 1,2%
13.01 18:10
Минфин положил конец укреплению рубля
13.01 18:04
Потребительские цены в Белоруссии в 2019 году выросли на 4,7%
13.01 18:00
Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке
13.01 17:59
Экономическая активность в России слабо выросла в ноябре
13.01 17:42
Китайские 5G-смартфоны подешевеют, что станет драйвером роста мобильного рынка
13.01 17:40
Иран подаст в международный суд на Трампа за убийство Сулеймани
13.01 17:37
НАТО подготовило ответ на размещение "Искандеров"
13.01 17:10
Смягчение политики центробанков спровоцировало рекордный выпуск корпоративных облигаций
13.01 17:05
В России насчитали 3130 проблемных домов-долгостроев. Дольщики ждут помощи
13.01 17:01
Правительство опубликовало перечень 230 проектов законов на 2020 год
13.01 16:46
Аксаков: Банк России обязан снизить ключевую ставку до 6%
13.01 16:40
Инфляция в России с 1 по 9 января ускорилась до 0,3%
13.01 16:24
Рынок США: в технической картине S&P 500 сохраняется перекупленность
13.01 16:24
Румыния с 2013 года строит 120 км газопровода в Молдавию. Ввод в строй намечен на 2021 год
13.01 16:04
Торговая сделка первой фазы снизит напряженность между США и Китаем, но не прекратит конфликт
13.01 16:01
МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня
13.01 15:57
СМИ: Трамп распорядился убить Сулеймани еще семь месяцев назад
13.01 15:30
В России в 2019 году стали чаще ликвидировать и реже регистрировать компании
13.01 15:20
Правительство отменило более 1,2 тыс. устаревших актов
13.01 15:11
Число предпринимателей в России сократилось на полмиллиона
13.01 15:03
Фунт стерлингов упал на фоне сигналов о возможности снижения ставок Банка Англии
13.01 14:57
Новые 5G-модели iPhone могут выйти до конца 2020 года
13.01 14:50
Путин поручил изучить вопрос о целесообразности строительства в России крупных психбольниц
13.01 14:42
Россия и Белоруссия пока не договорились о тарифах на транзит российской нефти
13.01 14:08
В Госдуме допустили продажу на рынке акций из госдоли в Сбербанке
13.01 14:00
Введение маркировки лекарств в России перенесено на июль 2020 года
13.01 14:00
В Абхазии назначен временно исполняющий обязанности президента
13.01 13:57
Топ-10 самых дорогих войн в истории США
13.01 13:52
Доход Сербии от транзита российского газа составит $185 млн в год
13.01 13:41
Экономика Великобритании в ноябре неожиданно сократилась
13.01 13:30
Фото: Pixabay
Рубрики: Товарные рынки, АПК
Метки: США, Китай, Россия, экспорт, пшеница, Египет, сезонный максимум
Экспортные цены на российскую пшеницу достигли сезонного максимума
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