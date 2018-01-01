Экспортные цены на российскую пшеницу достигли сезонного максимума

При этом экспортеры рассчитывают на дальнейшее повышение.

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Москва, 14 января - "Вести.Экономика"Колосок к колоску. Экспортная стоимость отечественной пшеницы достигла сезонного максимума, превысив отметку $220 за тонну. Как следует из исследования компании “Совэкон”, основными драйверами стали курс национальной валюты и ограниченное предложение внутри страны.Цены также получили мощную поддержку от закупок египетской госкомпании, которая на прошлой неделе приобрела 120 тыс. тонн российской пшеницы. Свой вклад внесла и ситуация на глобальных рынках.Так, стоимость зерна на американских биржах достигла зоны пятилетних максимумов. Как отмечают эксперты, основной пищей для подобного фотосинтеза цен являются напряженность на Ближнем Востоке, сложные погодные условий в ключевых мировых житницах, а также торговые переговоры между США и Китаем. В частности, внимание аграриев приковано к закупкам Поднебесной американской сельхозпродукции.Кроме того, накануне стало известно о подготовке Минсельхозом проекта о введении временного ограничения на экспорт зерна из России для обеспечения потребностей внутреннего рынка.