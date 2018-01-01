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      Экспортные цены на российскую пшеницу достигли сезонного максимума

      05:40Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика" При этом экспортеры рассчитывают на дальнейшее повышение.

      Фото: Pixabay

      Колосок к колоску. Экспортная стоимость отечественной пшеницы достигла сезонного максимума, превысив отметку $220 за тонну. Как следует из исследования компании “Совэкон”, основными драйверами стали курс национальной валюты и ограниченное предложение внутри страны.

      Цены также получили мощную поддержку от закупок египетской госкомпании, которая на прошлой неделе приобрела 120 тыс. тонн российской пшеницы. Свой вклад внесла и ситуация на глобальных рынках.

      Так, стоимость зерна на американских биржах достигла зоны пятилетних максимумов. Как отмечают эксперты, основной пищей для подобного фотосинтеза цен являются напряженность на Ближнем Востоке, сложные погодные условий в ключевых мировых житницах, а также торговые переговоры между США и Китаем. В частности, внимание аграриев приковано к закупкам Поднебесной американской сельхозпродукции.

      Кроме того, накануне стало известно о подготовке Минсельхозом проекта о введении временного ограничения на экспорт зерна из России для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

      Рубрики: Товарные рынки, АПК

      Метки: США, Китай, Россия, экспорт, пшеница, Египет, сезонный максимум

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