Рынок ждет от Банка России активных действий

Долговой рынок России выходит из спячки - сводный индекс облигаций федерального займа (RGBI) обновил свой исторический максимум. Доходности ОФЗ пошли вниз, причем рекордными темпами.

Ключевая ставка Банка России в 2018-2019 гг.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Индекс RGBI прибавил за одну торговую сессию почти полпроцента, что стало максимальным скачком с мая прошлого года.На рынке усилились ожидания очередного снижения ставки Банком России - на 25 базисных пунктов в феврале и еще более существенного смягчения политики до конца года. Об этом в своем обзоре написали аналитики Sberbank CIB.Изменение настроений во многом связано с данными по инфляции за декабрь. Рост потребительских цен замедлился до 3% в годовом выражении. Это на 0,5% ниже, чем в ноябре.А в ближайшие месяцы, по мнению экспертов, инфляция продолжит снижаться. Это связано с эффектом высокой базы прошлого года, когда на январь-февраль пришелся максимальный эффект от повышения НДС.К тому же на мировом финансовом рынке сейчас благоприятная атмосфера. Тревожных новостей почти нет, а обилие ликвидности, которая поступает от крупнейших центробанков, гасит любой негатив в зародыше.Инвесторы и спекулянты охотно скупают любые рисковые активы, в том числе и российские. Индекс Мосбиржи уже шесть сессий подряд обновляет исторические максимумы.Если стабильная ситуация на внешних площадках сохранится, Банку России ничто не будет мешать продолжить проводить политику смягчения.К тому же бурное укрепление рубля, которое мы видим с начала года, создает дополнительные предпосылки. Крепкий рубль делает импорт дешевле, что негативно сказывается на инфляции.Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Центральный банк России имеет все возможности для снижения ключевой ставки на заседании 7 февраля на 0,25 процентного пункта до 6%. По его словам, более активное снижение ставки будет способствовать в том числе и более высокому росту ВВП по итогам года, пишет "Финмаркет"."ЦБ обязан понизить, потому что инфляция ниже 3%, целевой показатель, зафиксированный в основных направлениях ДКП, - 4%. Есть все возможности для снижения хотя бы на 0,25 процентного пункта ключевой ставки", - сказал глава комитета на пресс-конференции в понедельник.Напомним также, что на последнем заседании прошлого года 13 декабря Банк России снизил ключевую ставку с 6,5% до 6,25%, заявив, что будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения ДКП в первом полугодии 2020 г.