Топ-10 городов мира с самой дорогой арендой жилья

Эксперты Deutsche Bank подготовили рейтинг городов с самой дорогой арендой недвижимости в 2019 году в рамках ежегодного отчета "Mapping the World's Prices".

10. Токио, Япония Аренда в месяц : $1 903



Изменение за год : 9%



Токио — столица Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр. Крупнейшая городская экономика мира. Токио является одним из трёх мировых финансовых центров, наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Токио — одна из самых экономически развитых агломераций в мире.



Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний, а также выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии. : $1 903: 9%Токио — столица Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр. Крупнейшая городская экономика мира. Токио является одним из трёх мировых финансовых центров, наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Токио — одна из самых экономически развитых агломераций в мире.Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний, а также выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии.

9. Сидней, Австралия Аренда в месяц : $1 969



Изменение за год : -4%



Город Сидней знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж и своими пляжами. Жилые кварталы большого Сиднея окружены национальными парками. Береговая линия (как внешняя «морская», так и внутригородская) крайне изрезана.



Она изобилует многочисленными заливами, бухточками, островами и пляжами.



Сидней является одним из самых многокультурных и многонациональных городов мира, что вызвано тем фактом, что город является основным местом проживания иммигрантов, прибывающих на постоянное место жительство в Австралию. : $1 969: -4%Город Сидней знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж и своими пляжами. Жилые кварталы большого Сиднея окружены национальными парками. Береговая линия (как внешняя «морская», так и внутригородская) крайне изрезана.Она изобилует многочисленными заливами, бухточками, островами и пляжами.Сидней является одним из самых многокультурных и многонациональных городов мира, что вызвано тем фактом, что город является основным местом проживания иммигрантов, прибывающих на постоянное место жительство в Австралию.

8. Дублин, Ирландия Аренда в месяц : $2 018



Изменение за год : -1%



Дублин — город-графство в Ирландии, столица страны. В последнее время здесь открылось много производственных объединений, выпускающих фармацевтическую продукцию.



Целый ряд крупных американских компаний, специализирующихся на информационных и Интернет-технологиях, открыли свои офисы в Дублине, образовав так называемый район Silicon Docks.



К этим компаниям в первую очередь относятся Microsoft, Google, Amazon, PayPal, Yahoo!, Facebook, LinkedIn, Airbnb. У компаний Intel и Hewlett Packard есть большие заводы в графстве Килдэр, в 15 км к западу от Дублина. : $2 018: -1%Дублин — город-графство в Ирландии, столица страны. В последнее время здесь открылось много производственных объединений, выпускающих фармацевтическую продукцию.Целый ряд крупных американских компаний, специализирующихся на информационных и Интернет-технологиях, открыли свои офисы в Дублине, образовав так называемый район Silicon Docks.К этим компаниям в первую очередь относятся Microsoft, Google, Amazon, PayPal, Yahoo!, Facebook, LinkedIn, Airbnb. У компаний Intel и Hewlett Packard есть большие заводы в графстве Килдэр, в 15 км к западу от Дублина.

7. Бостон, США Аренда в месяц : $2 201



Изменение за год : 2%



Бостон — столица и крупнейший город штата Массачусетс в США. Бостон также является крупнейшим городом региона, известного под названием Новая Англия, а также одним из старейших и богатейших городов США.



Экономика города поддерживается образованием (более ста университетов и колледжей), медицинской, финансовой и технологической индустриями. Важнейшими секторами городской экономики являются финансовый, банковский и страховой.



Так, в Бостоне размещены штаб-квартиры Fidelity Investments, Sovereign Bank, State Street Corporation и "Bain Capital". Город также является одним из крупнейших в США центров издательской деятельности, здесь размещены такие издательства, как Houghton Mifflin Harcourt, Bedford-St. Martin’s и Beacon Press.



Бостон является одним из крупнейших в мире образовательных центров. В сочетании с развитой инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой, это делает его одним из мировых лидеров в таких современных отраслях, как биотехнологии, микроэлектроника и создание новых материалов. : $2 201: 2%Бостон — столица и крупнейший город штата Массачусетс в США. Бостон также является крупнейшим городом региона, известного под названием Новая Англия, а также одним из старейших и богатейших городов США.Экономика города поддерживается образованием (более ста университетов и колледжей), медицинской, финансовой и технологической индустриями. Важнейшими секторами городской экономики являются финансовый, банковский и страховой.Так, в Бостоне размещены штаб-квартиры Fidelity Investments, Sovereign Bank, State Street Corporation и "Bain Capital". Город также является одним из крупнейших в США центров издательской деятельности, здесь размещены такие издательства, как Houghton Mifflin Harcourt, Bedford-St. Martin’s и Beacon Press.Бостон является одним из крупнейших в мире образовательных центров. В сочетании с развитой инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой, это делает его одним из мировых лидеров в таких современных отраслях, как биотехнологии, микроэлектроника и создание новых материалов.

6. Лондон, Великобритания Аренда в месяц : $2 338



Изменение за год : -3%



Лондон относится к глобальным городам высшего ранга и ведущим мировым финансовым центрам.



Экономика его составляет пятую часть экономики страны. В Лондоне располагаются штаб-квартиры множества английских и транснациональных компаний, среди которых BP, Royal Dutch Shell, Unilever, Corus Group, SABMiller, Cadbury и др. Центральные офисы более 100 из 500 крупнейших европейских компаний расположены в британской столице.



Важнейшая отрасль экономики города — финансы, включая банковский сервис, страхование, управление активами; в Лондоне расположены штаб-квартиры крупнейших банков и финансовых компаний, включая такие, как HSBC, Reuters, Barclays. Один из крупнейших мировых центров валютной и фондовой торговли — Лондонская фондовая биржа. : $2 338: -3%Лондон относится к глобальным городам высшего ранга и ведущим мировым финансовым центрам.Экономика его составляет пятую часть экономики страны. В Лондоне располагаются штаб-квартиры множества английских и транснациональных компаний, среди которых BP, Royal Dutch Shell, Unilever, Corus Group, SABMiller, Cadbury и др. Центральные офисы более 100 из 500 крупнейших европейских компаний расположены в британской столице.Важнейшая отрасль экономики города — финансы, включая банковский сервис, страхование, управление активами; в Лондоне расположены штаб-квартиры крупнейших банков и финансовых компаний, включая такие, как HSBC, Reuters, Barclays. Один из крупнейших мировых центров валютной и фондовой торговли — Лондонская фондовая биржа.

5. Париж, Франция Аренда в месяц : $2 455



Изменение за год : -1%



Париж - главный политический, экономический и культурный центр Франции. Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.



В Париже расположилась большая часть французских банков, страховых компаний и иных финансовых предприятий. Основные французские телекоммуникационные компании также расположены главным образом в Париже: Vivendi Universal, Groupe Lagardère, Groupe TF1. : $2 455: -1%Париж - главный политический, экономический и культурный центр Франции. Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.В Париже расположилась большая часть французских банков, страховых компаний и иных финансовых предприятий. Основные французские телекоммуникационные компании также расположены главным образом в Париже: Vivendi Universal, Groupe Lagardère, Groupe TF1.

4. Цюрих, Швейцария Аренда в месяц : $2 538



Изменение за год : 9%



Цюрих входит в категорию глобальных городов и является крупнейшим финансовым центром Швейцарии, в котором находятся штаб-квартиры многих страховых компаний и банков, в том числе международных UBS и Credit Suisse, швейцарской фондовой биржи и одна из штаб-квартир центрального банка Швейцарии. : $2 538: 9%Цюрих входит в категорию глобальных городов и является крупнейшим финансовым центром Швейцарии, в котором находятся штаб-квартиры многих страховых компаний и банков, в том числе международных UBS и Credit Suisse, швейцарской фондовой биржи и одна из штаб-квартир центрального банка Швейцарии.

3. Нью-Йорк, США Аренда в месяц : $2 909



Изменение за год : 2%



Нью-Йорк — важный мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр. Нью-Йорк является важнейшим финансовым центром страны и мира, финансовые организации, расположенные в городе, на конец 2008 года контролировали до 40 % мировых финансов.



Нью-Йорк избрали местом расположения своих штаб-квартир такие финансовые организации как Citigroup, J.P. Morgan & Co., American International Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch и др. Кроме этого, в городе расположены штаб-квартиры многих крупных нефинансовых корпораций, среди которых Verizon Communications, Pfizer, Alcoa, News Corporation, Colgate-Palmolive и др.



В городе находятся такие биржи, как NYSE, Nasdaq, Американская фондовая биржа, Нью-Йоркская товарная биржа и Нью-Йоркская торговая палата. Нью-Йоркская финансовая отрасль сосредоточена на Уолл-стрит в нижнем Манхэттене. : $2 909: 2%Нью-Йорк — важный мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр. Нью-Йорк является важнейшим финансовым центром страны и мира, финансовые организации, расположенные в городе, на конец 2008 года контролировали до 40 % мировых финансов.Нью-Йорк избрали местом расположения своих штаб-квартир такие финансовые организации как Citigroup, J.P. Morgan & Co., American International Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch и др. Кроме этого, в городе расположены штаб-квартиры многих крупных нефинансовых корпораций, среди которых Verizon Communications, Pfizer, Alcoa, News Corporation, Colgate-Palmolive и др.В городе находятся такие биржи, как NYSE, Nasdaq, Американская фондовая биржа, Нью-Йоркская товарная биржа и Нью-Йоркская торговая палата. Нью-Йоркская финансовая отрасль сосредоточена на Уолл-стрит в нижнем Манхэттене.

2. Сан-Франциско, США Аренда в месяц : $3 631



Изменение за год : -1%



Сан-Франциско является мировым туристическим центром, известный своими летними холодными туманами, крутыми холмами и сочетанием викторианской и современной архитектуры. В число достопримечательностей города входят мост «Золотые Ворота», остров Алькатрас, система канатных трамваев, Башня Койт и чайна-таун.



Экономика города стремительно выросла после того, как на юге появилась Кремниевая долина, требующая привлечения специалистов высокого класса. В долине также размещён биотехнологический и биомедицинский исследовательский центр.



В Мишн-Бэй находится второй кампус UCSF, который готовит высоко профессиональные кадры и служит штаб-квартирой Калифорнийского института регенеративной медицины, который финансирует программу исследования стволовых клеток по всему штату. : $3 631: -1%Сан-Франциско является мировым туристическим центром, известный своими летними холодными туманами, крутыми холмами и сочетанием викторианской и современной архитектуры. В число достопримечательностей города входят мост «Золотые Ворота», остров Алькатрас, система канатных трамваев, Башня Койт и чайна-таун.Экономика города стремительно выросла после того, как на юге появилась Кремниевая долина, требующая привлечения специалистов высокого класса. В долине также размещён биотехнологический и биомедицинский исследовательский центр.В Мишн-Бэй находится второй кампус UCSF, который готовит высоко профессиональные кадры и служит штаб-квартирой Калифорнийского института регенеративной медицины, который финансирует программу исследования стволовых клеток по всему штату.

1. Гонконг Аренда в месяц : $3 685



Изменение за год : -1%



Экономика территории основывается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государства в экономику.



Гонконг является офшорной территорией, это свободный порт и не взимает таможенных сборов на импорте, там нет налога на добавленную стоимость или его эквивалентов. Акцизы взимаются только с четырёх видов товаров, независимо от того, импортные они или местного производства.



Гонконг — важный центр международных финансов и торговли, а уровень концентрации штаб-квартир является самым высоким в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По показателям душевого валового внутреннего продукта и валового городского продукта Гонконг является наиболее богатым городом в КНР. : $3 685: -1%Экономика территории основывается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государства в экономику.Гонконг является офшорной территорией, это свободный порт и не взимает таможенных сборов на импорте, там нет налога на добавленную стоимость или его эквивалентов. Акцизы взимаются только с четырёх видов товаров, независимо от того, импортные они или местного производства.Гонконг — важный центр международных финансов и торговли, а уровень концентрации штаб-квартир является самым высоким в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По показателям душевого валового внутреннего продукта и валового городского продукта Гонконг является наиболее богатым городом в КНР.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".В исследовании принимали участие 56 городов по всему миру. За основу аналитики взяли среднюю ежемесячную стоимость аренды квартиры с двумя спальнями в каждом городе.Ниже мы расскажем о 10 городах мира с самой высокой арендной платой за жилье.