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      Топ-10 городов мира с самой дорогой арендой жилья

      06:48Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Эксперты Deutsche Bank подготовили рейтинг городов с самой дорогой арендой недвижимости в 2019 году в рамках ежегодного отчета "Mapping the World's Prices".

      В исследовании принимали участие 56 городов по всему миру. За основу аналитики взяли среднюю ежемесячную стоимость аренды квартиры с двумя спальнями в каждом городе.

      Ниже мы расскажем о 10 городах мира с самой высокой арендной платой за жилье.

      10. Токио, Япония

      Аренда в месяц: $1 903

      Изменение за год: 9%

      Токио — столица Японии, её административный, финансовый, промышленный и политический центр. Крупнейшая городская экономика мира. Токио является одним из трёх мировых финансовых центров, наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Токио — одна из самых экономически развитых агломераций в мире.

      Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний, а также выполняет функции концентратора транспортной, издательской и вещательной отрасли в Японии.

      9. Сидней, Австралия

      Аренда в месяц: $1 969

      Изменение за год: -4%

      Город Сидней знаменит своим оперным театром, мостом Харбор-Бридж и своими пляжами. Жилые кварталы большого Сиднея окружены национальными парками. Береговая линия (как внешняя «морская», так и внутригородская) крайне изрезана.

      Она изобилует многочисленными заливами, бухточками, островами и пляжами.

      Сидней является одним из самых многокультурных и многонациональных городов мира, что вызвано тем фактом, что город является основным местом проживания иммигрантов, прибывающих на постоянное место жительство в Австралию.

      8. Дублин, Ирландия

      Аренда в месяц: $2 018

      Изменение за год: -1%

      Дублин — город-графство в Ирландии, столица страны. В последнее время здесь открылось много производственных объединений, выпускающих фармацевтическую продукцию.

      Целый ряд крупных американских компаний, специализирующихся на информационных и Интернет-технологиях, открыли свои офисы в Дублине, образовав так называемый район Silicon Docks.

      К этим компаниям в первую очередь относятся Microsoft, Google, Amazon, PayPal, Yahoo!, Facebook, LinkedIn, Airbnb. У компаний Intel и Hewlett Packard есть большие заводы в графстве Килдэр, в 15 км к западу от Дублина.

      7. Бостон, США

      Аренда в месяц: $2 201

      Изменение за год: 2%

      Бостон — столица и крупнейший город штата Массачусетс в США. Бостон также является крупнейшим городом региона, известного под названием Новая Англия, а также одним из старейших и богатейших городов США.

      Экономика города поддерживается образованием (более ста университетов и колледжей), медицинской, финансовой и технологической индустриями. Важнейшими секторами городской экономики являются финансовый, банковский и страховой.

      Так, в Бостоне размещены штаб-квартиры Fidelity Investments, Sovereign Bank, State Street Corporation и "Bain Capital". Город также является одним из крупнейших в США центров издательской деятельности, здесь размещены такие издательства, как Houghton Mifflin Harcourt, Bedford-St. Martin’s и Beacon Press.

      Бостон является одним из крупнейших в мире образовательных центров. В сочетании с развитой инфраструктурой и высококвалифицированной рабочей силой, это делает его одним из мировых лидеров в таких современных отраслях, как биотехнологии, микроэлектроника и создание новых материалов.

      6. Лондон, Великобритания

      Аренда в месяц: $2 338

      Изменение за год: -3%

      Лондон относится к глобальным городам высшего ранга и ведущим мировым финансовым центрам.

      Экономика его составляет пятую часть экономики страны. В Лондоне располагаются штаб-квартиры множества английских и транснациональных компаний, среди которых BP, Royal Dutch Shell, Unilever, Corus Group, SABMiller, Cadbury и др. Центральные офисы более 100 из 500 крупнейших европейских компаний расположены в британской столице.

      Важнейшая отрасль экономики города — финансы, включая банковский сервис, страхование, управление активами; в Лондоне расположены штаб-квартиры крупнейших банков и финансовых компаний, включая такие, как HSBC, Reuters, Barclays. Один из крупнейших мировых центров валютной и фондовой торговли — Лондонская фондовая биржа.

      5. Париж, Франция

      Аренда в месяц: $2 455

      Изменение за год: -1%

      Париж - главный политический, экономический и культурный центр Франции. Относится к глобальным городам, мировым финансовым центрам. Штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.

      В Париже расположилась большая часть французских банков, страховых компаний и иных финансовых предприятий. Основные французские телекоммуникационные компании также расположены главным образом в Париже: Vivendi Universal, Groupe Lagardère, Groupe TF1.

      4. Цюрих, Швейцария

      Аренда в месяц: $2 538

      Изменение за год: 9%

      Цюрих входит в категорию глобальных городов и является крупнейшим финансовым центром Швейцарии, в котором находятся штаб-квартиры многих страховых компаний и банков, в том числе международных UBS и Credit Suisse, швейцарской фондовой биржи и одна из штаб-квартир центрального банка Швейцарии.

      3. Нью-Йорк, США

      Аренда в месяц: $2 909

      Изменение за год: 2%

      Нью-Йорк — важный мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр. Нью-Йорк является важнейшим финансовым центром страны и мира, финансовые организации, расположенные в городе, на конец 2008 года контролировали до 40 % мировых финансов.

      Нью-Йорк избрали местом расположения своих штаб-квартир такие финансовые организации как Citigroup, J.P. Morgan & Co., American International Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch и др. Кроме этого, в городе расположены штаб-квартиры многих крупных нефинансовых корпораций, среди которых Verizon Communications, Pfizer, Alcoa, News Corporation, Colgate-Palmolive и др.

      В городе находятся такие биржи, как NYSE, Nasdaq, Американская фондовая биржа, Нью-Йоркская товарная биржа и Нью-Йоркская торговая палата. Нью-Йоркская финансовая отрасль сосредоточена на Уолл-стрит в нижнем Манхэттене.

      2. Сан-Франциско, США

      Аренда в месяц: $3 631

      Изменение за год: -1%

      Сан-Франциско является мировым туристическим центром, известный своими летними холодными туманами, крутыми холмами и сочетанием викторианской и современной архитектуры. В число достопримечательностей города входят мост «Золотые Ворота», остров Алькатрас, система канатных трамваев, Башня Койт и чайна-таун.

      Экономика города стремительно выросла после того, как на юге появилась Кремниевая долина, требующая привлечения специалистов высокого класса. В долине также размещён биотехнологический и биомедицинский исследовательский центр.

      В Мишн-Бэй находится второй кампус UCSF, который готовит высоко профессиональные кадры и служит штаб-квартирой Калифорнийского института регенеративной медицины, который финансирует программу исследования стволовых клеток по всему штату.

      1. Гонконг

      Аренда в месяц: $3 685

      Изменение за год: -1%

      Экономика территории основывается на свободном рынке, низком налогообложении и невмешательстве государства в экономику.

      Гонконг является офшорной территорией, это свободный порт и не взимает таможенных сборов на импорте, там нет налога на добавленную стоимость или его эквивалентов. Акцизы взимаются только с четырёх видов товаров, независимо от того, импортные они или местного производства.

      Гонконг — важный центр международных финансов и торговли, а уровень концентрации штаб-квартир является самым высоким в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По показателям душевого валового внутреннего продукта и валового городского продукта Гонконг является наиболее богатым городом в КНР.

      Рубрики: Страны

      Метки: рейтинг, стоимость, страны, города, аренда жилья

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