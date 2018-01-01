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      Экспорт Китая в декабре вырос впервые за пять месяцев

      08:28Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Экспорт Китая в прошлом месяце увеличился впервые с июля 2019 г., сигнализируя о восстановлении спроса на фоне усилий Пекина и Вашингтона по заключению торговой сделки первой фазы.

      Фото: EPA-EFE/ALEKSANDAR PLAVEVSKI

      Экспорт Китая в декабре вырос на 7,6% в годовом выражении, максимальными темпами с марта 2019 г., свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост экспорта на 3,2% после ноябрьского снижения на 1,3%.

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      Импорт в декабре также превысил прогноз, подскочив на 16,3% в годовом выражении. Аналитики ожидали увеличения на 9,6% после ноябрьского роста на 0,5%.

      Положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце составило $46,79 млрд вместо ожидавшихся $48 млрд. В ноябре профицит составлял $37,93 млрд.

      В целом в 2019 г. экспорт Китая оказался удивительно устойчивым к торговой напряженности, увеличившись на 0,5%, в то время как импорт сократился на 2,8% в долларовом выражении. Профицит торгового баланса за год составил $421,5 млрд.

      Профицит торговли Китая с США в декабре сократился до $23,18 млрд с $24,60 млрд месяцем ранее.

      Экспорт в США в долларовом выражении в 2019 г. упал на 12,5% по сравнению с ростом на 11,3% в 2018 г. Импорт из США упал на 20,9% по сравнению с увеличением на 0,7% в 2018 г.

      США и Китай, как ожидается, подпишут торговое соглашение первой фазы в среду.

      Как сообщали "Вести.Экономика", хотя сделка первой фазы существенно снижает напряженность, она не положит конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

      Затяжная торговая война между США и Китаем привела к введению взаимных пошлин на сотни миллиардов долларов, существенным образом повлияв на глобальные цепочки поставок и инвестиционные решения.

      Рубрики: Статистика, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, импорт, экспорт, торговый баланс, торговый профицит

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