Топ-10 популярных регионов России для санаторно-курортного отдыха в 2019 году

Портал ТурСтат по данным сервиса бронирования путевок Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных курортов и регионов для санаторно-курортного оздоровительного и лечебного отдыха по итогам 2019 г.

Краснодарский край



Высокий сезон длится с июня по начало октября. В это время наибольшим спросом пользуется пляжный отдых. Главными морскими курортами являются Сочи, Анапа и Геленджик.



В межсезонье наибольшим спросом пользуются оздоровительные программы отдыха. В крае расположено 420 санаториев, которые круглогодично предлагают свои лечебные услуги. Самые популярные санатории Краснодарского края — в Сочи, Анапе и Геленджике.Высокий сезон длится с июня по начало октября. В это время наибольшим спросом пользуется пляжный отдых. Главными морскими курортами являются Сочи, Анапа и Геленджик.В межсезонье наибольшим спросом пользуются оздоровительные программы отдыха. В крае расположено 420 санаториев, которые круглогодично предлагают свои лечебные услуги.

Ставрополье



Кавказские Минеральные Воды — крупнейший курортный регион Российской Федерации, который по богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных вод и лечебной грязи не имеет аналогов во всей Евразии. Самые популярные санатории Ставропольского края — в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске.Кавказские Минеральные Воды — крупнейший курортный регион Российской Федерации, который по богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных вод и лечебной грязи не имеет аналогов во всей Евразии.

Крым



На территории Крыма находится 770 гостиниц и санаторно-курортных учреждений, общая вместимость которых составляет 158 тыс. мест. В Крыму можно найти множество домов отдыха, санаториев, пансионатов, лагерей (например, "Артек"), различных гостиниц от самых простых до пятизвездочных.



Самые популярные места отдыха — Ялта и Алушта вместе со всем южным берегом Крыма, Феодосия, Судак, Евпатория. Город Севастополь — одно из самых интересных экскурсионных мест, так как этот город неоднократно участвовал в различных войнах. Самые популярные санатории Крыма — в Ялте, Алуште и Евпатории.На территории Крыма находится 770 гостиниц и санаторно-курортных учреждений, общая вместимость которых составляет 158 тыс. мест. В Крыму можно найти множество домов отдыха, санаториев, пансионатов, лагерей (например, "Артек"), различных гостиниц от самых простых до пятизвездочных.Самые популярные места отдыха — Ялта и Алушта вместе со всем южным берегом Крыма, Феодосия, Судак, Евпатория. Город Севастополь — одно из самых интересных экскурсионных мест, так как этот город неоднократно участвовал в различных войнах.

Московская область



В окрестностях Яхромы, на склонах Клинско-Дмитровской гряды, действуют горнолыжные курорты ("Волен", "Яхрома", "Сорочаны"); в области насчитывается более 10 горнолыжных комплексов. На территории субъекта действует свыше 180 гостиниц и более 800 турфирм. Курортно-оздоровительный комплекс Московской области включает свыше 1 тыс. объектов рекреации (санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей и др.).В окрестностях Яхромы, на склонах Клинско-Дмитровской гряды, действуют горнолыжные курорты ("Волен", "Яхрома", "Сорочаны"); в области насчитывается более 10 горнолыжных комплексов.

Башкирия



Популярностью в республике пользуются сплавы по рекам, посещение природных достопримечательностей, санаторно-курортное лечение, горнолыжный туризм. Башкортостан является регионом, обладающим высоким потенциалом для туризма и отдыха. Среди ключевых факторов, определяющих его высокую конкурентоспособность на российском, а также международном туристических рынках выделяют значительное количество природных достопримечательностей и историко-культурное наследие.Популярностью в республике пользуются сплавы по рекам, посещение природных достопримечательностей, санаторно-курортное лечение, горнолыжный туризм.

Алтайский край



В последние годы в экономике Алтайского края увеличивается роль туризма и связанной с ним сферой услуг.



В крае расположены курорт федерального значения Белокуриха, развиваемые туристско-рекреационные зоны "Бирюзовая Катунь" и "Сибирская монета". Другие популярные места отдыха в крае: соленые озера на западе края (Яровое, Завьяловский район), предгорные районы (Алтайский, Курьинский, Змеиногорский).



В настоящее время в регионе функционируют 770 туристических предприятий, в том числе 545 коллективных средств размещения с общим количеством мест в 45 тыс. Из них круглогодичных — около 17 тыс., 41 санаторно-курортное учреждение на 9 тыс. мест размещения. Самые популярные санатории Алтайского края — в Белокурихе.В последние годы в экономике Алтайского края увеличивается роль туризма и связанной с ним сферой услуг.В крае расположены курорт федерального значения Белокуриха, развиваемые туристско-рекреационные зоны "Бирюзовая Катунь" и "Сибирская монета". Другие популярные места отдыха в крае: соленые озера на западе края (Яровое, Завьяловский район), предгорные районы (Алтайский, Курьинский, Змеиногорский).В настоящее время в регионе функционируют 770 туристических предприятий, в том числе 545 коллективных средств размещения с общим количеством мест в 45 тыс. Из них круглогодичных — около 17 тыс., 41 санаторно-курортное учреждение на 9 тыс. мест размещения.

Самарская область



При этом уровень курортов будет достаточно на высоком уровне. Все учреждения находятся в живописных местах, удаленных от города.



Большое количество санаториев находится вблизи реки Волга. Сегодня санатории Самарской области предлагают большое количество оздоровительных программ по самым разным направлениям. Отдых в санаториях Самарской области — это отличная возможность поправить свое здоровье, не уезжая далеко от дома.При этом уровень курортов будет достаточно на высоком уровне. Все учреждения находятся в живописных местах, удаленных от города.Большое количество санаториев находится вблизи реки Волга. Сегодня санатории Самарской области предлагают большое количество оздоровительных программ по самым разным направлениям.

Ленинградская область



Лечение в санаториях региона основано на современных медицинских методиках, таких как диетотерапия, грязелечение, теплолечение, иглорефлексотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия, фитотерапия, гидротерапия, различные виды массажа и многое другое.



Для приятного времяпровождения санатории Ленобласти оснащены бассейном, спортивными площадками, клубами, кинозалами, танцевальными залами, библиотеками, тренажерными залами, магазинами, кафе. Санатории Ленинградской области специализируются на лечении и профилактике заболеваний по профилям - сахарный диабет, заболевания органов пищеварения, печени и желчно-выводящих путей, кишечника, почек и сердечно-сосудистой системы.Лечение в санаториях региона основано на современных медицинских методиках, таких как диетотерапия, грязелечение, теплолечение, иглорефлексотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия, фитотерапия, гидротерапия, различные виды массажа и многое другое.Для приятного времяпровождения санатории Ленобласти оснащены бассейном, спортивными площадками, клубами, кинозалами, танцевальными залами, библиотеками, тренажерными залами, магазинами, кафе.

Ярославская область



Три города Ярославщины входят в Золотое кольцо России — Ярославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский. Исторический центр Ярославля является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в городе расположено порядка 800 охраняемых государством памятников архитектуры Туризм в Ярославской области — одна из приоритетных и активно развивающихся сфер экономики Ярославской области. Представлена культурным туризмом (музейный, событийный, этнографический), растет также деловой и конгресс-туризм. На подъеме образовательный, рекреационный, экологический, оздоровительный и школьный туризм.Три города Ярославщины входят в Золотое кольцо России — Ярославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский. Исторический центр Ярославля является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в городе расположено порядка 800 охраняемых государством памятников архитектуры

Тульская область



В области действуют 7 санаториев, 2 дома отдыха, 2 пансионата, база отдыха, детский оздоровительный лагерь. В санаторно-курортном объединении "Тулакурорт" входит 5 здравниц с общим коечным фондом 1082 койки.



На курорте ежегодно лечатся около 20 тыс. пациентов, преимущественно с заболеваниями пищевого тракта, органов движения, периферической нервной системы, а также известные на всю страну туркомплекс "Велегож" и санаторий "Краинка". 9 населенных пунктов были отнесены в 2002 г. к историческим: Алексин, Белёв, Богородицк, Венёв, Епифань, Одоев, Плавск, Тула, Чекалин. Туристическими брендами стали тульский самовар, тульский пряник и тульское оружие.В области действуют 7 санаториев, 2 дома отдыха, 2 пансионата, база отдыха, детский оздоровительный лагерь. В санаторно-курортном объединении "Тулакурорт" входит 5 здравниц с общим коечным фондом 1082 койки.На курорте ежегодно лечатся около 20 тыс. пациентов, преимущественно с заболеваниями пищевого тракта, органов движения, периферической нервной системы, а также известные на всю страну туркомплекс "Велегож" и санаторий "Краинка".

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Рейтинг составлен по результатам анализа спроса путевок в санатории для отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 г.