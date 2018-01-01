ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Топ-10 популярных регионов России для санаторно-курортного отдыха в 2019 году

      08:42Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Портал ТурСтат по данным сервиса бронирования путевок Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных курортов и регионов для санаторно-курортного оздоровительного и лечебного отдыха по итогам 2019 г.

      Рейтинг составлен по результатам анализа спроса путевок в санатории для отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 г.

      Краснодарский край

      Самые популярные санатории Краснодарского края — в Сочи, Анапе и Геленджике.

      Высокий сезон длится с июня по начало октября. В это время наибольшим спросом пользуется пляжный отдых. Главными морскими курортами являются Сочи, Анапа и Геленджик.

      В межсезонье наибольшим спросом пользуются оздоровительные программы отдыха. В крае расположено 420 санаториев, которые круглогодично предлагают свои лечебные услуги.

      Ставрополье

      Самые популярные санатории Ставропольского края — в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске.

      Кавказские Минеральные Воды — крупнейший курортный регион Российской Федерации, который по богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных вод и лечебной грязи не имеет аналогов во всей Евразии.

      Крым

      Самые популярные санатории Крыма — в Ялте, Алуште и Евпатории.

      На территории Крыма находится 770 гостиниц и санаторно-курортных учреждений, общая вместимость которых составляет 158 тыс. мест. В Крыму можно найти множество домов отдыха, санаториев, пансионатов, лагерей (например, "Артек"), различных гостиниц от самых простых до пятизвездочных.

      Самые популярные места отдыха — Ялта и Алушта вместе со всем южным берегом Крыма, Феодосия, Судак, Евпатория. Город Севастополь — одно из самых интересных экскурсионных мест, так как этот город неоднократно участвовал в различных войнах.

      Московская область

      На территории субъекта действует свыше 180 гостиниц и более 800 турфирм. Курортно-оздоровительный комплекс Московской области включает свыше 1 тыс. объектов рекреации (санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей и др.).

      В окрестностях Яхромы, на склонах Клинско-Дмитровской гряды, действуют горнолыжные курорты ("Волен", "Яхрома", "Сорочаны"); в области насчитывается более 10 горнолыжных комплексов.

      Башкирия

      Башкортостан является регионом, обладающим высоким потенциалом для туризма и отдыха. Среди ключевых факторов, определяющих его высокую конкурентоспособность на российском, а также международном туристических рынках выделяют значительное количество природных достопримечательностей и историко-культурное наследие.

      Популярностью в республике пользуются сплавы по рекам, посещение природных достопримечательностей, санаторно-курортное лечение, горнолыжный туризм.

      Алтайский край

      Самые популярные санатории Алтайского края — в Белокурихе.

      В последние годы в экономике Алтайского края увеличивается роль туризма и связанной с ним сферой услуг.

      В крае расположены курорт федерального значения Белокуриха, развиваемые туристско-рекреационные зоны "Бирюзовая Катунь" и "Сибирская монета". Другие популярные места отдыха в крае: соленые озера на западе края (Яровое, Завьяловский район), предгорные районы (Алтайский, Курьинский, Змеиногорский).

      В настоящее время в регионе функционируют 770 туристических предприятий, в том числе 545 коллективных средств размещения с общим количеством мест в 45 тыс. Из них круглогодичных — около 17 тыс., 41 санаторно-курортное учреждение на 9 тыс. мест размещения.

      Самарская область

      Отдых в санаториях Самарской области — это отличная возможность поправить свое здоровье, не уезжая далеко от дома.

      При этом уровень курортов будет достаточно на высоком уровне. Все учреждения находятся в живописных местах, удаленных от города.

      Большое количество санаториев находится вблизи реки Волга. Сегодня санатории Самарской области предлагают большое количество оздоровительных программ по самым разным направлениям.

      Ленинградская область

      Санатории Ленинградской области специализируются на лечении и профилактике заболеваний по профилям - сахарный диабет, заболевания органов пищеварения, печени и желчно-выводящих путей, кишечника, почек и сердечно-сосудистой системы.

      Лечение в санаториях региона основано на современных медицинских методиках, таких как диетотерапия, грязелечение, теплолечение, иглорефлексотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия, фитотерапия, гидротерапия, различные виды массажа и многое другое.

      Для приятного времяпровождения санатории Ленобласти оснащены бассейном, спортивными площадками, клубами, кинозалами, танцевальными залами, библиотеками, тренажерными залами, магазинами, кафе.

      Ярославская область

      Туризм в Ярославской области — одна из приоритетных и активно развивающихся сфер экономики Ярославской области. Представлена культурным туризмом (музейный, событийный, этнографический), растет также деловой и конгресс-туризм. На подъеме образовательный, рекреационный, экологический, оздоровительный и школьный туризм.

      Три города Ярославщины входят в Золотое кольцо России — Ярославль, Ростов Великий и Переславль-Залесский. Исторический центр Ярославля является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, в городе расположено порядка 800 охраняемых государством памятников архитектуры

      Тульская область

      9 населенных пунктов были отнесены в 2002 г. к историческим: Алексин, Белёв, Богородицк, Венёв, Епифань, Одоев, Плавск, Тула, Чекалин. Туристическими брендами стали тульский самовар, тульский пряник и тульское оружие.

      В области действуют 7 санаториев, 2 дома отдыха, 2 пансионата, база отдыха, детский оздоровительный лагерь. В санаторно-курортном объединении "Тулакурорт" входит 5 здравниц с общим коечным фондом 1082 койки.

      На курорте ежегодно лечатся около 20 тыс. пациентов, преимущественно с заболеваниями пищевого тракта, органов движения, периферической нервной системы, а также известные на всю страну туркомплекс "Велегож" и санаторий "Краинка".

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, туризм, отдых, регионы, путешествия, регионы России

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить