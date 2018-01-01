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      Китай в 2019 году установил новый рекорд импорта нефти

      09:36Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Китай в 2019 г. увеличил импорт нефти на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, установив рекорд 17-й год подряд, показали данные Главного таможенного управления страны.

      Фото: EPA/WU HONG

      Китай, крупнейший в мире импортер нефти, в прошлом году закупил рекордные 506 млн тонн, или 10,12 млн баррелей нефти в сутки.

      Китай устанавливает рекорд по импорту нефти каждый год с 2003 г.

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      В декабре импорт составил 45,76 млн тонн, что эквивалентно 10,78 млн баррелей в сутки. Показатель уступил только месячному рекорду в 11,13 млн б/с, установленному в ноябре.

      Импорт в декабре был поддержан спросом со стороны частных нефтеперерабатывающих предприятий, которые использовали свои годовые импортные квоты. В то же время государственные заводы наращивали свои запасы в преддверии китайского Нового года, который в 2020 г. пришелся на конец января.

      Импорт газа, включая трубопроводный газ и сжиженный природный газ, в декабре составил 9,45 млн тонн. Импорт СПГ вырос до рекордного уровня в прошлом месяце.

      Импорт в 2019 г. увеличился на 6,9% до 96,56 млн тонн, при этом годовой рост замедлился по сравнению с 31,9% в 2018 г.

      Потребление газа в Китае замедлилось в прошлом году, поскольку Пекин ослабил свою программу перехода с угля на газ на фоне замедления экономики.

      Как сообщали "Вести.Экономика", общий импорт Китая в декабре превысил прогноз, подскочив на 16,3% в годовом выражении после ноябрьского роста на 0,5%. Экспорт Китая в декабре вырос на 7,6% в годовом выражении, максимальными темпами с марта 2019 г.

      Положительное сальдо торгового баланса Китая в прошлом месяце составило $46,79 млрд. В ноябре профицит составлял $37,93 млрд.

      Рубрики: Товарные рынки, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: нефть, Китай, газ, импорт, СПГ

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