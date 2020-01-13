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      Соотношение мирового долга к ВВП достигло рекордного уровня

      14:14Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Соотношение мирового долга к ВВП достигло рекордно высокого уровня 322% в III квартале 2019 г., пишет Bloomberg со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF).

      Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

      Долг вырос почти на $10 трлн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $252,6 трлн. Резко возросли долги во всех секторах - от домашних хозяйств до государственных и корпоративных облигаций.

      "Хотя стоимость заимствований остается очень низкой, многим странам становится все труднее поддерживать модель роста, основанную на долге, - отмечает Соня Гиббс, управляющий директор глобальных политических инициатив IIF. - Высокие и растущие отношения долга к ВВП делают обслуживание долга и рефинансирование более сложными, и в 2020-х гг., вероятно, будет наблюдаться более широкое распространение долгового кризиса и реструктуризации".

      По данным IIF, государственный долг США вырос примерно до 102% ВВП, что на 1,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. Государственный долг Китая рос в годовом выражении самыми быстрыми темпами с 2009 г.

      Институт ожидает, что "низкие процентные ставки и мягкие финансовые условия" приведут к тому, что общий мировой долг превысит $257 трлн в I квартале 2020 г.

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      Соотношение государственного долга к ВВП достигло нового максимума в США и Австралии.

      Соотношение долга домашних хозяйств к ВВП достигло рекордно высокого уровня в Бельгии, Финляндии, Франции, Ливане, Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии, Швеции и Швейцарии.

      Долг развивающихся рынков вырос до $72,5 трлн с $66,1 трлн в III квартале 2018 г. во многом благодаря скачку нефинансовых корпоративных заимствований.

      Как сообщали "Вести.Экономика", компании по всему миру продали рекордное количество облигаций в 2019 г., воспользовавшись более низкой стоимостью заимствований. Это вызвало новые опасения по поводу растущего уровня долга.

      По данным Dealogic, за прошедший год были проданы корпоративные облигации на сумму чуть более $2,5 трлн. Показатель значительно превышает предыдущий рекорд, установленный в 2017 г.

      Активности выпуска облигаций способствовала политика центральных банков, которые изменили курс и снизили процентные ставки, что помогло уменьшить стоимость заимствований для всех видов компаний.

      Рубрики: Европа, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, долг, Институт международных финансов, государственный долг, долг домохозяйств

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