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      UBS прогнозирует три снижения ставок ФРС в 2020 году

      11:53Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Швейцарский UBS прогнозирует, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки три раза в 2020 году, сообщает CNBC.

      Фото: EPA/MATTHEW CAVANAUGH

      Этот прогноз сильно отличается от многих других прогнозов, которые предполагают сохранение ставок неизменными или только одно снижение в текущем году.

      Глава отдела экономических исследований UBS Аренд Каптейн заявил во вторник, что пошлины, введенные в ходе торговой войны между Вашингтоном и Пекином, приведут к снижению темпов экономического роста в США до 0,5% в годовом исчислении в первой половине 2020 года.

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      "Мы думаем, что этот тарифный ущерб приведет к снижению темпов роста в США... это фактически приведет к трем сокращениям [ставок] ФРС, что очень далеко от консенсуса, никто в это не верит", - сказал он CNBC.

      Каптейн отметил, что сами чиновники ФРС не проявляют особой склонности к каким-либо шагам, а протоколы заседаний указывают на то, что они хотели бы увидеть существенное ухудшение данных, прежде чем пересмотреть свою позицию.

      "Мы думаем, что они предпримут это снижение. Я думаю, что потребуется немного дополнительных свидетельств, прежде чем они перейдут к этому. Итак, мы думаем, что первое снижение [ставки] может произойти в марте, но мы действительно должны увидеть... потерю импульса роста", - сказал он.

      Тем не менее Каптейн подчеркнул, что влияние пошлин будет временным и что США не движутся к рецессии.

      Как сообщали "Вести.Экономика", ВВП США в III квартале 2019 года вырос на 2,1% в пересчете на годовые темпы.

      Опасения по поводу того, что торговая война с Китаем может спровоцировать спад, побудили Федеральную резервную систему США трижды снизить процентные ставки в прошлом году.

      Рубрики: ЦБ мира, США и Канада

      Метки: США, ФРС, UBS, процентные ставки, торговая война, Аренд Каптейн

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