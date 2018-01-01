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      Китай обязался приобрести американские товары на $200 млрд в рамках торговой сделки первой фазы

      10:48Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Торговое соглашение первой фазы будет включать обязательство Китая купить американские товары на $200 млрд в течение двух лет. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителя администрации президента США Дональда Трампа и два других источника, знакомых с ситуацией.

      Фото: EPA-EFE/JASON LEE/POOL

      Целевой показатель для закупок промышленных товаров будет самым большим - около $75 млрд. Китай также обязуется закупить энергоносители на сумму $50 млрд, сельскохозяйственную продукцию на сумму $40 млрд и услуги на сумму от $35 млрд до $40 млрд, утверждают три источника SCMP.

      Остаются вопросы о том, может ли Китай удвоить закупки американской сельхозпродукции примерно с $20 млрд в 2016 г., до начала торговой войны, до $40 млрд, как заявляют в администрация Трампа.

      Однако Роза Ванг, шанхайский аналитик компании JCI China, заявила, что она "вполне уверена" в том, что Китай сможет достичь поставленных целей. Она предположила, что большая часть расходов будет приходиться на соевые бобы, за которыми последуют более мелкие закупки орехов и фруктов, свинины, птицы, кукурузы, сорго и побочных продуктов производства этанола.

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      Кроме того, сделка предусматривает усиление защиты интеллектуальной собственности, а также содержит главы о принудительной передаче технологий, валюте и доступе к рынкам в ключевых секторах китайской экономики, включая финансовые услуги и сельское хозяйство.

      Соглашение также будет содержать положение о принудительном применении, благодаря которому США смогут в одностороннем порядке повторно вводить пошлины, если Китай не будет выполнять свои обязательства, включая договоренности о закупках.

      США и Китай, как ожидается, подпишут торговое соглашение первой фазы в среду.

      Как сообщали "Вести.Экономика", хотя сделка первой фазы существенно снижает напряженность, она не положит конец торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

      По-прежнему остаются в силе американские пошлины на китайский импорт на сумму $370 млрд. Кроме того, на переговорах по сделке второй фазы сторонам, вероятно, предстоит обсуждение более сложных вопросов, включая китайские субсидии государственным компаниям и промышленную политику.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, закупки, торговая сделка

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