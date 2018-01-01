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      Обзор рынка: без поводов к заметным движениям

      08:52Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". В понедельник индекс РТС остался в восходящем тренде, как и мировые фондовые индексы: поддержку спросу на рынках акций оказали сообщения о скором подписании первой части торгового соглашения между США и КНР. В российском секторе высоколиквидных бумаг спрос был сосредоточен в сырьевом сегменте. Так, акции "Газпром нефти" (SIBN) подорожали на 4,1%, ММК (MAGN) и "АЛРОСА" (ALRS) - на 2,9%, "Норникеля" (GMKN) и "Северстали" (CHMF) – на 2,4%.

      Во втором эшелоне сохраняется спрос. Так, бумаги "Казаньоргсинтеза" (KZOS) подорожали на 15,3%, "Таттелекома" (TTLK) – на 12,5%, "Иркутскэнерго" (IRGZ) – на 7,8%.

      Фондовые индексы США прибавили в пределах 0,7%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики.

      С позиций технического анализа, восходящий тренд по индексу РТС остается в силе, но локальная перекупленность позволяет говорить о высокой вероятности приостановки роста. Внешний фон к открытию торгов не дает оснований для сильных движений. США подтвердили настрой на улучшение отношений с Китаем, сняв с последнего статус валютного манипулятора, но этого оказалось недостаточно, чтобы вызвать заметную реакцию на азиатских фондовых площадках, поскольку благоприятная новость была во многом компенсирована данными по торговому балансу КНР (сальдо за декабрь оказалось ниже прогнозов). На валютном рынке остается актуальным сценарий консолидации в диапазоне 61,0-61,5 по паре доллар/рубль, поводов к заметным движениям пока не появилось.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

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