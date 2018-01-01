Опасный выход: все больше россиян объявляют себя банкротами

По данным "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве), за 2019 г. показатель вырос на 56,8%.

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Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Россияне стали более активно пользоваться возможностью признать себя банкротами. Это следует из статистики, которую опубликовал "Интерфакс" со ссылкой на "Федресурс" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Согласно его данным в ушедшем году процедурой признания себя финансово несостоятельными воспользовалось в полтора раза больше людей, чем в 2018 г. Суды удовлетворили 68980 исков, поданных самими гражданами. Именно они стали инициаторами подавляющего числа обращений - на них приходится свыше 90%.Как отмечают эксперты, таким образом многие, в частности, пытаются решить проблему непосильных долгов, возникающих в том числе из-за финансовой неграмотности, либо неудачных попыток начать собственный бизнес. Хотя главная цель запуска этого механизма - помочь тем, кто оказался не в состоянии выплачивать кредиты вследствие неблагоприятного изменения жизненных обстоятельств."Люди сами заинтересованы в собственном банкротстве и пытаются решить для себя проблему непосильных долгов, возникающих из-за финансовой неграмотности и неспособности рассчитать требуемые выплаты по многочисленным кредитам вследствие неблагоприятного изменения жизненных обстоятельств (болезни или потери работы) либо неудачных попыток начать собственный бизнес", - поясняет руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.При этом он отмечает, что далеко не все граждане могут рассчитывать на процедуру банкротства, главным образом из-за ее дороговизны. Ее стоимость сейчас составляет в среднем 70-75 тыс. руб. для простых дел, не осложненных оспариванием сделок.