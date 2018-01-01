Прогноз: нефть уяснит, в торговой сделке - один шаг от прорыва до подрыва

После недавнего ракетного "прорыва" нефтяные цены ожидают позитива от подписания первой части сделки между США и КНР. Однако, скептически оценивая ее возможности в обеспечении глобального развития, эксперты пока не исключают дальнейшего подрыва двустороннего торгового баланса.

Консолидация консолидации

Формализация формализации

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".После того как США и Иран обменялись ракетными ударами (3 и 8 января), стороны, очевидно, решили временно воздержаться от дальнейшего раскручивания напряженности в и без того взрывоопасном Ближневосточном регионе. А потому на стартовавшей неделе на переднем плане вновь оказалось предполагаемое подписание первой части торговой сделки между США и Китаем в рамках визита в Вашингтон 13-15 января китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. И одновременно, по идее, участники рынка должны были озадачиться мониторингом выполнения договоренностей ОПЕК+ по увеличению с начала этого года объемов ограничения добычи, также призванного поддержать цены на "черное золото".На таком фоне, превышавшие в пиковые моменты конфронтации между Вашингтоном и Тегераном $70 за баррель, нефтяные цены в понедельник к 17:13 мск регистрировались на уровне $64,91 за баррель Brent.Но поскольку нефть торговалась достаточно устойчиво еще до обострения ситуации в Иране, отметил начальник управления валютных операций "МТС Банка" Олег Кочетков, пока нет поводов ожидать существенного изменения поведения рынка. В ближайшие дни ожидается нейтральная или позитивная ценовая динамика. "При этом непосредственный военный конфликт между США и Ираном представляется маловероятным. Ситуация выглядит так, что обе стороны максимально стараются перейти к дипломатии", - рассказал Кочетков.В краткосрочной перспективе, уточнил директор аналитического департамента ГК "Регион" Валерий Вайсберг, за сильным движением котировок должна последовать консолидация нефти в диапазоне $64-66 за баррель. Причем деэскалация конфликта на Ближнем Востоке также помогает консолидировать предложение, снизив риски дефицита. Хотя саудовская танкерная компания и приостановила отгрузки, а другие судовладельцы повысили ставки фрахта, сообщил Вайсберг.По поводу же итогов предстоящего визита китайской делегации в Штаты эксперты пока выступают с самыми разными прогнозами. И спорят не только о том, обнаружится ли в подготовленном документе, к примеру, пункт о частичном отказе от ранее введенных пошлин (от очередного раунда которых стороны воздержались 15 декабря), но и будет ли он, вообще, подписан, и если да, то окажется ли также способным повлиять на глобальный экономический рост.В IV квартале прошлого года наблюдалось некоторое оживление мировой экономики, которое вряд ли было связано с ходом сделки между США и Китаем, оговорил Олег Кочетков. По его оценке, скорее это оживление стало следствием глобально мягкой политики центробанков, которая проводилась в 2019 г. И в текущем году, вероятно, соответствующее влияние продолжится.Что касается спроса, конкретизировал Валерий Вайсберг, то подписание первой фазы торговой сделки между США и КНР пока не дает оснований рассчитывать на ускорение глобального экономического роста. В отношениях двух стран сохраняется немало сложностей и взаимного недоверия, что не позволит в полной мере раскрыть потенциал торгового перемирия. В частности, в недавно опубликованном полугодовом обзоре Всемирный банк вновь снизил оценку роста глобального ВВП, а также роста экономики еврозоны и Китая, констатировал директор аналитического департамента ГК "Регион".В опубликованном на днях макроэкономическом обзоре Всемирный банк, хотя и предусмотрел некоторое ускорение роста мировой экономики до 2,5%, однако предупредил о возможном последующем снижении прогнозных величин, в том числе из-за продолжающихся "военных действий" в торговой сфере. В то же время вследствие торговой войны с Китаем темпы роста ВВП США в 2020 г. замедлятся до 1,8% с 2,3% в прошлом году. Продолжит замедление и экономика Поднебесной: с оценочного уровня 6,1% в 2019 г. до 5,9% в текущем году, а в еврозоне данный показатель снизится до 1% с прошлогодней отметки 1,4%, прогнозировали в ВБ.И пока главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин не видит оснований для того, чтобы анонсированное подписание первой фазы торгового соглашения поспособствовало улучшению перспектив глобального развития. Хотя, по его определению, сегодня нельзя с уверенностью сказать, что упомянутый документ непременно будет подписан, поскольку ранее планы сторон неоднократно срывались. Кроме того, в отсутствие реальной информации о содержании соглашения сохраняются опасения, что оно может оказаться весьма формальным. Тем более что пока не ясно, будут ли в нем также прописаны механизмы выполнения достигнутых договоренностей. Так, сейчас много говорится о предполагаемом увеличении (удвоении) экспорта сельхозпродукции из США в Китай, но остается непонятно, сумеют ли сами американские фермеры резко нарастить объемы, скажем, той же кукурузы и не будет ли это обеспечено лишь за счет ее (кукурузы) удорожание.К тому же последние независимые исследования показывают, продолжил Надоршин, что и анонсированный частичный отказ от ранее введенных пошлин не обязательно сулит восстановление сократившегося американского экспорта. И вопреки усилиям президента Дональда Трампа торговый дефицит США способен еще более увеличиться. Но, с учетом предстоящей президентской кампании, хозяин Белого дома заинтересован в формализации упомянутого соглашения. Более же серьезная его вторая часть, вероятно, может появиться уже к следующему году.Впрочем, замедлению глобального развития способствует не только торговая война между двумя ведущими экономиками, но и ухудшение общего положения дел – при фактическом отсутствии экономического роста в таких странах, как Германия, и вероятном переходе от стагнации мировой торговли (зафиксированной ВТО в первом полугодии 2019 г.) к ее спаду уже по итогам прошлого года. Но в таких условиях также затруднительно рассчитывать на увеличение глобального спроса на энергоресурсы, в то время как и усилия ОПЕК+ по ограничению предложения, видимо, уже достигают предела. В частности, в этом уже не столь может быть заинтересована Саудовская Аравия - после произведенного в конце прошлого года IPO Saudi Aramco, пояснил главный экономист "ПФ Капитал" и допустил в подобных обстоятельствах снижение средней цены на Brent в 2020 г. до $55 за баррель.Однако соглашение ОПЕК+ доказало свою работоспособность, подчеркнул Олег Кочетков и прибавил: "Если увеличение квот на добычу будет проводиться в том же темпе, в котором растет спрос на нефть, то давления на рынок не будет, просто снизится вероятность существенного дефицита и сильного роста цен на нефть". При этом, комментируя отраслевую американскую статистику, он заметил, что соответствующие статданные публикуются с недельной задержкой. Крупные же участники рынка проводят собственные наблюдения. Поэтому для крупного капитала официальная статистика из США подразумевает не новость, а момент повышения ликвидности рынка - удобный для корректировки позиций, сформулировал начальник управления валютных операций "МТС Банка".Хотя и американская статистика сегодня не выглядит однозначной. После того как в прошлую среду Минэнерго США известило о неожиданном увеличении запасов нефти в стране на 1,2 млн баррелей до 431,1 млн, далее компания Baker Hughes уведомила, что за неделю, завершившуюся 10 января, число буровых установок в Штатах сократилось на 11 единиц до 659 штук (против аналогичного прошлогоднего показателя 873 штуки). Как уточняли аналитики, к ограничению расходов на бурение нефтяников также побуждает снижение цен.Между тем, в более широкой перспективе ситуация на Ближнем Востоке, вероятно, продолжит ухудшаться, указал Валерий Вайсберг. И в этой связи, предположил он, цены на нефть вновь могут подняться выше $70 за баррель.Наталья Приходко