Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов

Доллар начал торги на Московской бирже с незначительного снижения, евро - со слабого роста. Рубль стабилен по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 61,26-61,29 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 61,26 руб., опустившись на 1 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Тем временем курс евро составил 68,28 руб. - это на 1,75 коп. выше отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины увеличилась всего на 0,2 коп. до 64,42 руб.Нефть дорожает во вторник, поскольку инвесторы ожидают подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем.Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 0,1% и составила $64,28 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,1% до $58,11 за баррель.По итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на Brent подешевели на 1,2%. Цена контрактов на WTI к закрытию торгов в понедельник упала на 1,5%.