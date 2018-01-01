Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов

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Хафтар не подписал соглашение о перемирии в Ливии
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Рост зарплаты в 2019 году оценили в 6%, в 2020 году - в 2,3%
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Кудрин: из бюджета воруют 2-3 миллиарда рублей в год
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Китай в 2019 году установил новый рекорд импорта нефти
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Прогноз: нефть уяснит, в торговой сделке - один шаг от прорыва до подрыва
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Опасный выход: все больше россиян объявляют себя банкротами
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Обзор рынка: без поводов к заметным движениям
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Топ-10 популярных регионов России для санаторно-курортного отдыха в 2019 году
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Экспорт Китая в декабре вырос впервые за пять месяцев
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Рынок ждет от Банка России активных действий
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Топ-10 городов мира с самой дорогой арендой жилья
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Китаю добавили очко: США отказались от обвинений за несколько часов до сделки
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Экспортные цены на российскую пшеницу достигли сезонного максимума
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ФРС обеднела: перевод денег Минфину оказался минимальным за 10 лет
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Прощай, "Семерка": Microsoft перестала поддерживать Windows 7
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Белый дом сообщил о невероятном прогрессе в строительстве "стены Трампа"
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Аудиторы зафиксировали нарушения в бюджетной сфере более чем на 800 млрд рублей
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Дефицит бюджета США впервые за 7 лет превысил $1 трлн
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Жадный Безос: бизнесмена ругают за слишком скромное пожертвование
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