Кудрин: из бюджета воруют 2-3 миллиарда рублей в год

Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России на сумму 2-3 млрд руб. в год.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"."По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило", - отметил глава палаты Алексей Кудрин.При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, по его словам, исчисляется сотнями миллиардов рублей. "Например, за 2019 г. мы выявили таких нарушений примерно на 804 млрд руб. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями", — уточнил Кудрин.По его словам, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, то есть увеличивать долю так называемого стратегического аудита."Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем", — сообщил Кудрин РИА "Новости".Новую модель управления палатой планируется построить к середине этого года, заявил Кудрин.