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      Рост зарплаты в 2019 году оценили в 6%, в 2020 году - в 2,3%

      10:27Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Реальная заработная плата в 2020 г. вырастет на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

      "Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 г., по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель - значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников", - сообщил Топилин в интервью "Российской газете".

      Фонд оплаты труда категорий работников бюджетных организаций сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры, не вошедших в майский указ, будет проиндексирован с 1 октября 2020 г. на 3%, с 1 октября 2021 и 2022 гг. - на 4% ежегодно.

      Ранее Росстат определил размер медианной зарплаты в стране в 2019 г. - 34,3 тыс. руб.: это означает, что половина работающих россиян получает больше этой суммы, а другая половина - меньше.

      По итогам года, по предварительной оценке, средняя зарплата выросла на 6%.



      Рубрики: Статистика

      Метки: реальные доходы, Максим Топилин, реальная зарплата, экономика РФ

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