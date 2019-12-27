ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Хафтар не подписал соглашение о перемирии в Ливии

      10:42Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из России, не подписав соглашения о перемирии с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сараджем.

      Делегация во главе с Хафтаром покинула Москву, не подписав соглашение о прекращении огня в Ливии, сообщил "Интерфакс".

      По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представители Правительства национального согласия Ливии в понедельник подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.

      "Председатель Правительства национального единства Ливии господин Сарадж и председатель государственного совета господин Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке господин Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием", - сказал Лавров в понедельник по итогам переговоров по Ливии в Москве.

      "Надеюсь, это решение будет позитивным", - подчеркнул Лавров.

      Российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации этих договоренностей.

      С раннего утра в понедельник в Москве проходили переговоры по Ливии глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Позже к ним присоединились делегации противоборствующих ливийских сторон во главе с Сараджем и Хафтаром.

      В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире Правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое Восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

      Рубрики: Африка

      Метки: Ливия, перемирие, Сарадж, Хафтар

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить