Хафтар не подписал соглашение о перемирии в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар уехал из России, не подписав соглашения о перемирии с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сараджем.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Делегация во главе с Хафтаром покинула Москву, не подписав соглашение о прекращении огня в Ливии, сообщил "Интерфакс".По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, представители Правительства национального согласия Ливии в понедельник подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения."Председатель Правительства национального единства Ливии господин Сарадж и председатель государственного совета господин Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, и председатель палаты депутатов в Тобруке господин Акила Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием", - сказал Лавров в понедельник по итогам переговоров по Ливии в Москве."Надеюсь, это решение будет позитивным", - подчеркнул Лавров.Российские представители продолжат оказывать сторонам содействие в реализации этих договоренностей.С раннего утра в понедельник в Москве проходили переговоры по Ливии глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Турции. Позже к ним присоединились делегации противоборствующих ливийских сторон во главе с Сараджем и Хафтаром.В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире Правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое Восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.