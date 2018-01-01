Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд

Товарооборот между Россией и КНР в 2019 г. увеличился на 3,4% до $110,75 млрд, сообщило во вторник Главное таможенное управление Китая.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Экспорт Китая в Россию вырос на 3,6% до $49,7 млрд, импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 3,2% до $61,05 млрд.Товарооборот между РФ и Китаем растет последние годы: в 2018 г. - на 27,1% до $107 млрд, в 2017 г. - на 20,8% до $84,07 млрд, в 2016 г. - на 2,2% до $69,52 млрд.Товарооборот Китая и США в 2019 г. снизился на 14,6% до $541,22 млрд. Экспорт Китая в США снизился на 12,5% до $418,5 млрд, импорт США в КНР снизился на 20,9% до $122,72 млрд. Положительное сальдо Китая в торговле с США снизилось на 8,6% до $295,78 млрд.В целом международный товарооборот Китая в 2019 г. сократился на 1% до $4,57 трлн. Экспорт Китая вырос на 0,5% и составил $2,5 трлн, импорт сократился на 2,8% до $2,07 трлн.