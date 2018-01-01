ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд

      11:12Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Товарооборот между Россией и КНР в 2019 г. увеличился на 3,4% до $110,75 млрд, сообщило во вторник Главное таможенное управление Китая.

      Экспорт Китая в Россию вырос на 3,6% до $49,7 млрд, импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 3,2% до $61,05 млрд.

      Товарооборот между РФ и Китаем растет последние годы: в 2018 г. - на 27,1% до $107 млрд, в 2017 г. - на 20,8% до $84,07 млрд, в 2016 г. - на 2,2% до $69,52 млрд.

      Товарооборот Китая и США в 2019 г. снизился на 14,6% до $541,22 млрд. Экспорт Китая в США снизился на 12,5% до $418,5 млрд, импорт США в КНР снизился на 20,9% до $122,72 млрд. Положительное сальдо Китая в торговле с США снизилось на 8,6% до $295,78 млрд.

      В целом международный товарооборот Китая в 2019 г. сократился на 1% до $4,57 трлн. Экспорт Китая вырос на 0,5% и составил $2,5 трлн, импорт сократился на 2,8% до $2,07 трлн.

      Рубрики: Статистика

      Метки: Россия-Китай, российско-китайский торговый оборот, внешняя торговля России

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить