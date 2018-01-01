Банки стали чаще отказывать заемщикам

Банки стали строже оценивать заемщиков: по итогам 2019 г. доля одобренных кредитных заявок упала до 37% - минимума за последние два года, подсчитали в Бюро кредитных историй.

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Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Половина российских заемщиков в 2019 г. направляет на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, по оценке Минэкономразвития. При этом 25% россиян отдают банкам более 80% доходов, подсчитало международное рейтинговое агентство Fitch.При этом доля высокорисковых заемщиков, имеющих кредиты в четырех и более банках, в 2019 г. выросла на 1,7 процентного пункта до 6%, сообщило бюро кредитных историй "Эквифакс".Наибольший рост числа заемщиков отмечен в сегменте "четыре и более банков в кошельке": их количество за последние два года увеличилось на 60% и приблизилось к 2,5 млн человек.В 2014 г. доля россиян, имеющих активные займы в четырех и более банках, составляла 3,15%. В ноябре 2018 г. этот показатель достиг 5,11%.За последние два года количество мультибанковских заемщиков увеличилось на 60% и приблизилось к 2,5 млн человек, отмечает "Эквифакс". В подавляющем большинстве случаев второй банк выдает кредитную карту или потребительский кредит, тогда как третий и четвертый – кредитную карты и автокредит.По мнению экспертов "Эквифакс", открытие сразу нескольких займов в разных банках приводит к росту закредитованности населения, с которым в последнее время борется ЦБ, вводя дополнительные коэффициенты риска.Рост доли мультибанковских заемщиков сохранится еще какое-то время и впоследствии может сойти к минимальным значениям, так как кредиторы начали более избирательно относиться к выбору клиентов для предоставления заемных средств вследствие значительных регуляторных ограничений.