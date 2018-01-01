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      Российские компании в 2019 году впервые разместили облигации на 2,6 трлн рублей

      11:46Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Российские компании по итогам 2019 г. привлекли на внутреннем публичном долговом рынке более 2,6 трлн руб., по данным Cbonds. Это рекорд за всю историю размещений в России.

      По итогам всего года эмитенты разместили долговые бумаги на 2,64 трлн руб., что почти вдвое выше показателя 2018 г. и на 30% выше рекорда в 2017 г. (2,02 трлн руб.).

      Высокой активности эмитентов способствовало смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, которая привела к существенному снижению процентных ставок. В этом году возможен новый рекорд на рынке рублевых заимствований, в том числе за счет растущего спроса со стороны частных инвесторов, отмечает "КоммерсантЪ".

      В отсутствие притока новых денег в пенсионную систему основными факторами, определяющими расширение рынка, станут реинвестирование дохода по бумагам в обращении, наличие свободной ликвидности у банков и рефинансирование погашающихся бондов, считает руководитель отдела анализа долговых бумаг Сбербанка Алексей Булгаков.

      Участники рынка отмечают растущее влияние на внутреннем рынке розничных инвесторов. По словам начальника отдела долгового капитала "Альфа-банка" Дэвида Мэтлока, до 2019 г. розничные инвесторы рассматривали преимущественно активы в долларах США, сейчас они выкупают 5-10% объема рублевых облигаций. "В 2020 г. этот тренд продолжится. На фоне снижения ставок по вкладам значительная часть вкладчиков банков перейдет на инвестирование в облигации", - считает Мэтлок.

      Рубрики: Облигации

      Метки: облигации, корпоративные бонды, экономика РФ

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