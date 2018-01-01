Путин: контролировать исполнение нацпроектов должна Счетная палата
12:48
Кудрин: масштаб коррупции не снижается - это триллионы рублей
12:36
ФТС сократила перечисления в бюджет России в 2019 году
12:35
Достоверно установлено, что кто-то в России за последние 10 лет своровал лес на 120 млрд рублей
12:20
"Аэрофлот" принял решение о полетах в Иран только в дневное время
12:07
В Иране начались аресты виновных в крушении украинского Boeing
11:59
UBS прогнозирует три снижения ставок ФРС в 2020 году
11:53
Козак возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе
11:47
Российские компании в 2019 году впервые разместили облигации на 2,6 трлн рублей
11:46
Иран обвинил посла Британии во вмешательстве во внутренние дела страны
11:33
Банки стали чаще отказывать заемщикам
11:29
Товарооборот России и Китая в 2019 году превысил $110 млрд
11:12
Китай обязался приобрести американские товары на $200 млрд в рамках торговой сделки первой фазы
10:48
Хафтар не подписал соглашение о перемирии в Ливии
10:42
Рост зарплаты в 2019 году оценили в 6%, в 2020 году - в 2,3%
10:27
Рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов
10:20
Кудрин: из бюджета воруют 2-3 миллиарда рублей в год
09:53
Китай в 2019 году установил новый рекорд импорта нефти
09:36
Топ-10 футбольных клубов с самыми высокими доходами
09:34
Прогноз: нефть уяснит, в торговой сделке - один шаг от прорыва до подрыва
09:29
Опасный выход: все больше россиян объявляют себя банкротами
09:03
Обзор рынка: без поводов к заметным движениям
08:52
Топ-10 популярных регионов России для санаторно-курортного отдыха в 2019 году
08:42
Экспорт Китая в декабре вырос впервые за пять месяцев
08:28
Рынок ждет от Банка России активных действий
07:20
Топ-10 городов мира с самой дорогой арендой жилья
06:48
Китаю добавили очко: США отказались от обвинений за несколько часов до сделки
05:54
Экспортные цены на российскую пшеницу достигли сезонного максимума
05:40
ФРС обеднела: перевод денег Минфину оказался минимальным за 10 лет
05:08
Прощай, "Семерка": Microsoft перестала поддерживать Windows 7
03:59
Белый дом сообщил о "невероятном прогрессе" в строительстве "стены Трампа"
03:42
Аудиторы зафиксировали нарушения в бюджетной сфере более чем на 800 млрд рублей
03:30
Дефицит бюджета США впервые за 7 лет превысил $1 трлн
03:28
Жадный Безос: бизнесмена ругают за слишком скромное пожертвование
03:21
Карлос Гон потребовал от Renault пенсионные
03:09
Ученые вычислили самый "несчастный" возраст
03:05
Администрация Трампа откажется от обвинения Китая в валютных манипуляциях
13.01 22:20
ЦБ мира перед глобальной дилеммой
13.01 22:15
13.01 21:52
США объявили о санкциях против беглого молдавского олигарха Плахотнюка
13.01 20:25
Угрозы тотального разворота на возобновляемые энергоресурсы
13.01 20:23
Мексика засекретила данные по хеджированию рисков от снижения нефтяных цен
13.01 19:23
США добавили в санкционный список еще 7 граждан Венесуэлы
13.01 19:02
Индия договаривается с Россией и Монголией о поставках угля
13.01 18:50
Китайская CNOOC планирует нарастить добычу углеводородов в 2020 году
13.01 18:36
Россия удвоила объем Фонда национального благосостояния
13.01 18:10
Промпроизводство в Великобритании в ноябре сократилось на 1,2%
13.01 18:10
Минфин положил конец укреплению рубля
13.01 18:04
Потребительские цены в Белоруссии в 2019 году выросли на 4,7%
13.01 18:00
Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке
13.01 17:59
Рубрики: Облигации
Метки: облигации, корпоративные бонды, экономика РФ
Российские компании в 2019 году впервые разместили облигации на 2,6 трлн рублей
11:46
Рынок ждет от Банка России активных действий
07:20
Смягчение политики центробанков спровоцировало рекордный выпуск корпоративных облигаций
13.01 17:05
Рубль: не пришло ли время для коррекции?
11.01 16:01
Мосбиржа объявила о рекорде: число частных инвесторов удвоилось
09.01 17:37
Российские фондовые индексы обновили максимумы
09.01 15:34
Праздничный триумф рубля: валюта РФ начала год обновлением многомесячных максимумов
09.01 10:51
Надувание "пузыря": чем грозят действия ФРС и других ЦБ?
09.01 09:32
ФРС нашла способ монетизации госдолга США
09.01 08:34
Новости партнеров