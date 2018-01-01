Российские компании в 2019 году впервые разместили облигации на 2,6 трлн рублей

Российские компании по итогам 2019 г. привлекли на внутреннем публичном долговом рынке более 2,6 трлн руб., по данным Cbonds. Это рекорд за всю историю размещений в России.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".По итогам всего года эмитенты разместили долговые бумаги на 2,64 трлн руб., что почти вдвое выше показателя 2018 г. и на 30% выше рекорда в 2017 г. (2,02 трлн руб.).Высокой активности эмитентов способствовало смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, которая привела к существенному снижению процентных ставок. В этом году возможен новый рекорд на рынке рублевых заимствований, в том числе за счет растущего спроса со стороны частных инвесторов, отмечает "КоммерсантЪ".В отсутствие притока новых денег в пенсионную систему основными факторами, определяющими расширение рынка, станут реинвестирование дохода по бумагам в обращении, наличие свободной ликвидности у банков и рефинансирование погашающихся бондов, считает руководитель отдела анализа долговых бумаг Сбербанка Алексей Булгаков.Участники рынка отмечают растущее влияние на внутреннем рынке розничных инвесторов. По словам начальника отдела долгового капитала "Альфа-банка" Дэвида Мэтлока, до 2019 г. розничные инвесторы рассматривали преимущественно активы в долларах США, сейчас они выкупают 5-10% объема рублевых облигаций. "В 2020 г. этот тренд продолжится. На фоне снижения ставок по вкладам значительная часть вкладчиков банков перейдет на инвестирование в облигации", - считает Мэтлок.