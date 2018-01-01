Иран обвинил посла Британии во вмешательстве во внутренние дела страны

Участие посла Британии в Иране Роба Макэйра в акции протеста в Тегеране является вопиющим вмешательством во внутренние дела Ирана, заявил МИД Ирана.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"."Присутствие британского посла на местном собрании в Тегеране - это вопиющее вмешательство во внутренние дела Ирана, оно противоречит правилам дипломатических отношений, что вызывает подозрения в участии Великобритании в неудавшейся политике максимального давления со стороны США", - подчеркивает МИД Ирана.Власти Британии "все еще имеют антииранские заблуждения" и стремятся к нагнетанию обстановки в регионе и в отношениях с Ираном."Власти Британии должны знать, что обвинения против Ирана не могут скрыть слепое подчинение этого режима (Британии - прим. ред.) США, скандальное несоблюдение Британией своих обязательств по Совместному комплексному плану действий или даже отказ соблюдать приговор британского суда о выплате долга в сотни миллионов фунтов перед народом Ирана из-за страха перед США", - отмечает МИД Ирана.Любая "новая ошибка" Британии столкнется с жесткой и пропорциональной реакцией Ирана.Агентство Tasnim сообщило ранее, что в Тегеране задержан посол Британии в Иране, поскольку он якобы присутствовал на акции протеста, которая проходила перед тегеранским Университетом Амира Кабира. Посла отпустили через несколько часов, однако обещали вскоре вызвать на допрос.Сам Макэйр опроверг участие в протестных акциях в Тегеране и заявил, что посетил мероприятие, посвященное памяти жертв сбитого Ираном Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Среди погибших пассажиров были граждане Британии. Посол отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как некоторые участники начали выкрикивать протестные лозунги.