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      В Иране начались аресты виновных в крушении украинского Boeing

      11:59Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Несколько человек в Иране арестованы по делу о крушении Boeing 737-800 "Международных украинских авиалиний", заявил представитель судебных органов Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

      ЕРА-ЕFE

      "Люди по этому делу уже арестованы. Мы пока находимся на начальном этапе расследования", - заявил Эсмаили, которого цитируют иранские СМИ.

      Иранские военные просили закрыть воздушное пространство в районе аэропорта, но чиновники не сделали это своевременно, заявил ранее командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде.

      Лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана, сообщали "Вести.Экономика".

      11 января Иран признал ошибку собственных сил противовоздушной обороны, что привело к попаданию ракеты в украинский Boeing 737 и гибели 176 человек.

      На борту сбитого лайнера было 176 человек, включая 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из них 11 украинцев, среди погибших нет россиян. На борту были граждане Ирана - 82, Канады - 63, Украины - 2 + 9 (экипаж), Швеции - 10, Афганистана - 4, ФРГ - 3, Великобритании – 3.

      Украинский Boeing 737 был определен оператором системы ПВО как крылатая ракета, но из-за плохой связи не было контакта с командованием, поэтому оператор ЗРК самостоятельно принял решение о пуске ракет, пояснял командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде.

      Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально извинился и выразил соболезнования погибшим. Он пообещал, что виновные будут наказаны. Он назвал происшедшее "великой трагедией и непростительной ошибкой". "Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв этой трагедии", - заявил Рухани.

      "Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Иран, авиакатастрофа

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