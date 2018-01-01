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      Козак возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе

      11:47Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин войдут в состав российской делегации на 50-м, юбилейном Всемирном экономическом форуме в Давосе.

      В прошлом году российскую делегацию в Давосе возглавлял Орешкин, отмечает "Интерфакс". Ранее эту задачу выполняли вице-премьеры, в частности, в 2018 г. российскую делегацию возглавлял занимавший тогда должность вице-премьера Аркадий Дворкович.

      На более высоком уровне Россия в Давосе была представлена десять лет назад, в 2009 г. на форум приезжал Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра. А в 2011 г. в работе форума принял участие президент Дмитрий Медведев.

      Между тем глава Минфина США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на форуме в Давосе. В состав делегации войдут также министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель Роберт Лайтхайзер, старший советник Белого дома Иванка Трамп и другие официальные лица.

      На форум может приехать президент США Дональд Трамп, однако его участие в работе форума пока под вопросом из-за импичмента, объявленного Трампу палатой представителей конгресса и возможного рассмотрения его дела в сенате США.

      Форум пройдет 21-24 января.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Давос, Максим Орешкин, Дмитрий Козак, Дональд Трамп, Стивен Мнучин

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