Козак возглавит российскую делегацию на форуме в Давосе

Вице-премьер Дмитрий Козак и министр экономического развития Максим Орешкин войдут в состав российской делегации на 50-м, юбилейном Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".В прошлом году российскую делегацию в Давосе возглавлял Орешкин, отмечает "Интерфакс". Ранее эту задачу выполняли вице-премьеры, в частности, в 2018 г. российскую делегацию возглавлял занимавший тогда должность вице-премьера Аркадий Дворкович.На более высоком уровне Россия в Давосе была представлена десять лет назад, в 2009 г. на форум приезжал Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра. А в 2011 г. в работе форума принял участие президент Дмитрий Медведев.Между тем глава Минфина США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на форуме в Давосе. В состав делегации войдут также министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель Роберт Лайтхайзер, старший советник Белого дома Иванка Трамп и другие официальные лица.На форум может приехать президент США Дональд Трамп, однако его участие в работе форума пока под вопросом из-за импичмента, объявленного Трампу палатой представителей конгресса и возможного рассмотрения его дела в сенате США.Форум пройдет 21-24 января.