ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Renault и Nissan опровергли сообщения о распаде альянса

      12:55Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Французский автоконцерн Renault и японский автопроизводитель Nissan Motor заявили, что их альянсу не грозит распад, несмотря на сообщения СМИ об этом, пишет Reuters.

      Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

      Альянс, в который также входит японская Mitsubishi Motors Corp, является "прочным, надежным, каким угодно, но не мертвым", заявил председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар бельгийской газете L'Echo.

      Ссылки по теме

      Nissan в ответ на "спекулятивные сообщения международных СМИ" заявил, что "никоим образом не рассматривает вопрос о роспуске альянса".

      "Альянс является источником конкурентоспособности Nissan, - подчеркнул японский автопроизводитель. - В рамках альянса, чтобы достичь устойчивого и прибыльного роста, Nissan будет стремиться продолжать осуществлять деятельность, которая приносит выгоду каждому из компаний-членов".

      Акции Renault достигли шестилетнего минимума в понедельник на фоне опасений инвесторов по поводу того, что 20-летний альянс французской группы с Nissan движется к распаду после ареста Карлоса Гона.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Гон был арестован в Токио в ноябре 2018 г. Ему были предъявлены обвинения в финансовых нарушениях, которые он отрицает.

      Гон сформировал альянс и настаивал на укреплении связей между компаниями, включая потенциально полное слияние Renault и Nissan.

      В понедельник Financial Times сообщила, что руководители Nissan разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств для выхода из альянса с Renault. Это ускорило распродажу акций французского производителя.

      Акции Nissan упали во вторник в Токио до минимума за восемь с половиной лет.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Nissan, Renault, альянс, Карлос Гон, Жан-Доминик Сенар

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить