"Аэрофлот" принял решение о полетах в Иран только в дневное время

"Аэрофлот" самостоятельно принял решение о выполнении рейсов в воздушном пространстве Ирана только в дневное время, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика".Лайнеры "Аэрофлота" летают в Иран и над Ираном в соседние страны."Аэрофлот", я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран, по-моему, на дневное время. Здесь никаких нет секретов", - отметил Лавров."Росавиация" с 8 января рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов: "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения "Росавиация" рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты".Крупнейшая французская авиакомпания Air France, а также немецкий лидер перевозок Lufthansa первыми приостановили все перелеты в воздушных пространствах Ирана и Ирака.