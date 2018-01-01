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      Кудрин: масштаб коррупции не снижается - это триллионы рублей

      12:36Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". В России масштаб коррупции не снижается и составляет триллионы рублей, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

      "Я ориентируюсь на общие исследования: они показывают, что коррупция пока не снижается", - отметил Кудрин.

      "Думаю, что этот ущерб может измеряться триллионами рублей", - подчеркнул он.

      Счетной палате не хватает полномочий.

      Счетная палата при выявлении финансовых нарушений может только направлять свои материалы в правоохранительные органы, которые решают считать ли эти нарушения коррупционными преступлениями.

      "Нам были бы нужны некоторые полномочия использовать методы, которые позволили бы доказать или опровергнуть коррупцию или хотя бы подготовить более подробные материалы для правоохранительных органов. Эти методы мы сейчас разрабатываем, у нас есть идеи", - пояснил глава Счетной палаты. Ранее он в интервью "РИА Новости" оценил прямое воровство из бюджета в 2-3 млрд руб. ежегодно. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило", - отметил глава палаты Алексей Кудрин в интервью "РИА Новости".

      Рубрики: Финансы

      Метки: коррупция, Алексей Кудрин, Счетная палата

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