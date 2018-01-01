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      ФТС сократила перечисления в бюджет России в 2019 году

      12:35Распечатать

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2019 г. сократила перечисления в российский бюджет на 5,5% в годовом выражении до 5,729 трлн руб., сообщило ведомство.

      В конце декабря глава ФТС Владимир Булавин сообщал, что его ведомство исполнит или немного перевыполнит план по перечислению средств в бюджет по итогам 2019 г., который составляет 5,639 трлн руб..

      "За 2019 г. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 5,729 млрд руб.", - говорится в сообщении.

      Объем перечислений в бюджет в 2018 г. составлял 6,063 трлн руб., сообщала ФТС.

      За декабрь 2019 г. ФТС перечислила в бюджет 554,15 млрд руб., что на 15,2% меньше, чем годом ранее.

      Рубрики: Статистика

      Метки: бюджет, налоги, ФТС, Владимир Булавин

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