Достоверно установлено, что кто-то в России за последние 10 лет своровал лес на 120 млрд рублей

Счетная палата (СП) выявила нарушения, допускаемые компаниями при заготовке и экспорте леса-кругляка. СП направила итоги проверки в правоохранительные органы, заявил глава СП Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

СП отметило отсутствие достоверных сведений об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов.

Отсутствие данных мешает планированию использования лесов. При этом срок давности 85% сведений по лесоустройству превышает десять лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 млн га нет достоверных сведений, подчеркивает СП.

Размер нанесенного ущерба составляет в среднем 11-12 млрд руб. в год.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"."Мы проанализировали всю цепочку от вырубки до экспорта и выявили ряд проблем, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования этого леса. Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы. Сейчас ведется соответствующая работа", - отметил Кудрин, сообщает "Интерфакс".СП обнародовала итоги проверки использования лесных ресурсов. СП сделала вывод, что децентрализация полномочий, проведенная в соответствии с принятым в 2007 г. Лесным кодексом, привела к уменьшению эффективности единой системы управления и контроля за лесами.Сведения разнятся в субъектах, Рослесхозе и Росстате.В России нет также единой информационной базы об использовании лесных ресурсов, не налажено взаимодействие ЛесЕГАИС и информационных систем органов исполнительной власти.Остается острым вопрос о незаконной вырубке леса. За последние десять лет количество случаев незаконных рубок сохраняется в пределах 16-17 тыс. деревьев в объеме 1,3 млн куб. м в год.Почти 50% незаконных рубок леса отмечены в 2018 г. в Иркутской области (600 тыс. куб. м, ущерб в размере 4,4 млрд руб.).По мнению СП, к такому положению дел привели плохой контроль со стороны правоохранительных органов, несоблюдение правил патрулирования со стороны сотрудников лесной охраны, недостаточный контроль за работой пунктов приема, хранения и отгрузки древесины, отсутствие достоверного учета лесоматериалов и информационного обмена между контролирующими органами.Не соблюдено предусмотренное Лесным кодексом право должностных лиц, осуществляющих лесную охрану, на ношение и применение служебного оружия.СП предлагает установить единые подходы к нормативам патрулирования лесов, ввести общие требования к работе пунктов приема и отгрузки древесины.Целесообразно пересмотреть нормативы заготовки древесины для собственных нужд, установить ответственность за недостоверность сведений по лесоустройству и рассмотреть вопрос об изменении порядка определения размера возмещения ущерба, причиненного лесам. СП разрабатывает меры по преодолению проблем в лесной отрасли, предложения направят президенту Владимиру Путину.