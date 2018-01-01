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      Достоверно установлено, что кто-то в России за последние 10 лет своровал лес на 120 млрд рублей

      12:20Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Счетная палата (СП) выявила нарушения, допускаемые компаниями при заготовке и экспорте леса-кругляка. СП направила итоги проверки в правоохранительные органы, заявил глава СП Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

      "Мы проанализировали всю цепочку от вырубки до экспорта и выявили ряд проблем, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования этого леса. Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы. Сейчас ведется соответствующая работа", - отметил Кудрин, сообщает "Интерфакс".

      СП обнародовала итоги проверки использования лесных ресурсов. СП сделала вывод, что децентрализация полномочий, проведенная в соответствии с принятым в 2007 г. Лесным кодексом, привела к уменьшению эффективности единой системы управления и контроля за лесами.

      СП отметило отсутствие достоверных сведений об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов. Сведения разнятся в субъектах, Рослесхозе и Росстате.

      Отсутствие данных мешает планированию использования лесов. При этом срок давности 85% сведений по лесоустройству превышает десять лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 млн га нет достоверных сведений, подчеркивает СП.

      В России нет также единой информационной базы об использовании лесных ресурсов, не налажено взаимодействие ЛесЕГАИС и информационных систем органов исполнительной власти.

      Остается острым вопрос о незаконной вырубке леса. За последние десять лет количество случаев незаконных рубок сохраняется в пределах 16-17 тыс. деревьев в объеме 1,3 млн куб. м в год. Размер нанесенного ущерба составляет в среднем 11-12 млрд руб. в год.

      Почти 50% незаконных рубок леса отмечены в 2018 г. в Иркутской области (600 тыс. куб. м, ущерб в размере 4,4 млрд руб.).

      По мнению СП, к такому положению дел привели плохой контроль со стороны правоохранительных органов, несоблюдение правил патрулирования со стороны сотрудников лесной охраны, недостаточный контроль за работой пунктов приема, хранения и отгрузки древесины, отсутствие достоверного учета лесоматериалов и информационного обмена между контролирующими органами.

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      Не соблюдено предусмотренное Лесным кодексом право должностных лиц, осуществляющих лесную охрану, на ношение и применение служебного оружия.

      СП предлагает установить единые подходы к нормативам патрулирования лесов, ввести общие требования к работе пунктов приема и отгрузки древесины.

      Целесообразно пересмотреть нормативы заготовки древесины для собственных нужд, установить ответственность за недостоверность сведений по лесоустройству и рассмотреть вопрос об изменении порядка определения размера возмещения ущерба, причиненного лесам. СП разрабатывает меры по преодолению проблем в лесной отрасли, предложения направят президенту Владимиру Путину.

      Рубрики: Правительство, Парламент, АПК

      Метки: Китай, Счетная палата, древесина, лес, Рослесхоз

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