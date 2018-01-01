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      Потребительские цены в США умеренно выросли в декабре

      16:58Распечатать
      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Потребительские цены в США немного выросли в декабре, базовая инфляция замедлилась, что может послужить аргументом в пользу сохранения ставки ФРС неизменной.

      Фото: EPA/JUSTIN LANE

      Потребительские цены в декабре повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,3% в ноябре, свидетельствуют данные министерства труда страны.

      В годовом выражении потребительские цены выросли в декабре на 2,3% после повышения на 2,1% месяцем ранее.

      Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост цен на 0,3% в месячном выражении и на 2,3% - в годовом.

      Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в декабре выросли на 0,1%, минимальными темпами за три месяца, после повышения на 0,2% в ноябре. Рост в годовом выражении составил 2,3%, как и в ноябре.

      Цены на энергоносители в декабре выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на бензин подскочили на 2,8% после ноябрьского роста на 1,1%.

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      Цены на подержанные автомобили и грузовики упали на 0,8% в прошлом месяце после роста на 0,6% в ноябре. В годовом выражении они снизились на 0,7%, что стало максимальным падением с сентября 2018 года.

      Цены на новые автомобили выросли на 0,1% после снижения в течение пяти месяцев подряд.

      Стоимость продуктов питания в декабре увеличилась на 0,2% после роста на 0,1% месяцем ранее.

      Услуги здравоохранения в декабре подорожали на 0,6%. Месяцем ранее цены выросли на 0,3%.

      Цены на одежду в декабре выросли на 0,4%, максимальными темпами за пять месяцев, после повышения на 0,1% в ноябре.

      Средняя почасовая оплата труда американцев с поправкой на инфляцию в декабре увеличилась на 0,6% в годовом выражении по сравнению с ростом на 1,1% месяцем ранее.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам заседания 10-11 декабря Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75%. При этом руководство ФРС допустило сохранение текущего уровня процентных ставок в течение всего 2020 года.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, инфляция, потребительские цены

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