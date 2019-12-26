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      Путин: контролировать исполнение нацпроектов должна Счетная палата

      12:48Распечатать

      Kremlin.ru

      Москва, 14 января - "Вести.Экономика". Контролировать исполнение национальных проектов в России должна Счетная палата, а дискуссия с кабинетом министров по этому вопросу позволит принять необходимые решения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

      "Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов", - обратился Путин к Кудрину.

      Президент отметил, что в этой связи у Счетной палаты "часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами".

      "Но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения", - подчеркнул глава государства.

      Путин в целом выразил надежду на дальнейшее совершенствование работы Счетной палаты. Он отметил, что поводом для встречи стало 25-летие этого органа финансового контроля (федеральный закон о Счетной палате вступил в силу 14 января 1995 г.).

      По словам Путина, СП "выполняет важнейшую функцию в системе государственной власти" - контролирует государственные расходы, напрямую работая с правительством, с Госдумой и с администрацией президента.

      "Я вас поздравляю и желаю всего самого доброго вам и всей Счетной палате. Передайте, пожалуйста, самые наилучшие пожелания всем коллегам", - сказал президент.

      Встреча Путина с Кудриным, приуроченная к юбилею Счетной палаты, пришлась также на финальный этап подготовки Послания президента РФ Федеральному собранию, которое глава государства огласит в среду, 15 января.

      Рубрики: Президент

      Метки: Владимир Путин, Алексей Кудрин, Счетная палата, нацпроекты

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