Путин: контролировать исполнение нацпроектов должна Счетная палата

Kremlin.ru

Контролировать исполнение национальных проектов в России должна Счетная палата, а дискуссия с кабинетом министров по этому вопросу позволит принять необходимые решения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Москва, 14 января - "Вести.Экономика"."Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов", - обратился Путин к Кудрину.Президент отметил, что в этой связи у Счетной палаты "часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами"."Но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения", - подчеркнул глава государства.Путин в целом выразил надежду на дальнейшее совершенствование работы Счетной палаты. Он отметил, что поводом для встречи стало 25-летие этого органа финансового контроля (федеральный закон о Счетной палате вступил в силу 14 января 1995 г.).По словам Путина, СП "выполняет важнейшую функцию в системе государственной власти" - контролирует государственные расходы, напрямую работая с правительством, с Госдумой и с администрацией президента."Я вас поздравляю и желаю всего самого доброго вам и всей Счетной палате. Передайте, пожалуйста, самые наилучшие пожелания всем коллегам", - сказал президент.Встреча Путина с Кудриным, приуроченная к юбилею Счетной палаты, пришлась также на финальный этап подготовки Послания президента РФ Федеральному собранию, которое глава государства огласит в среду, 15 января.